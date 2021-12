Liberados los 17 rehenes norteamericanos secuestrados en Haití

Autoridades policiales confirmaron este jueves que los 17 rehenes norteamericanos secuestrados en Haití fueron puestos en libertad.

De acuerdo con información oficial, los últimos 12 misioneros que estaban bajo custodia de la organización delictiva 400 Mawozo recobraron su libertad después de dos meses.

En total eran 17 secuestrados, entre ellos 5 menores y por los cuales se solicitaba un rescate económico.

“Todos los misioneros del grupo religioso Christian Aid Ministreis y sus familiares han quedado definitivamente en libertad este jueves 16 de diciembre”, se confirmó.

La 17 personas fueron secuestrados el pasado 16 de octubre con el objetivo de lucrarse económicamente.

El ministerio celebró la liberación en un posteo en sus redes sociales. Los secuestradores exigían por los estadounidenses y un canadiense la suma de 17 millones de dólares por cabeza.

“El grupo de 17 ciudadanos estadounidenses y un ciudadano canadiense incluye cinco hombres, siete mujeres y cinco niños”, se leía en un comunicado emitido por la iglesia el día del secuestro.

“¡Por favor, oren por nosotros! Estamos siendo rehenes, secuestraron a nuestro conductor. Oren, oren, oren. No sabemos a dónde nos llevan”, decía el mensaje.

En su momento, la noticia generó incertidumbre por la marcada violencia que se vive en el país. Afortunadamente, el grupo de misioneros fue liberado.

The Ohio-based missionary group Christian Aid Ministries said its workers, including 16 Americans and one Canadian, were kidnapped in Haiti while on a trip to an orphanage https://t.co/ud7uKEoptn pic.twitter.com/Hhj5VVahpk

— Reuters (@Reuters) October 18, 2021