Líbano denuncia que Israel asesinó a cinco estadounidenses, entre ellos tres menores

El ataque israelí en Líbano deja víctimas estadounidenses y niños, incrementando la preocupación internacional por la escalada en la frontera entre ambos países.

Las autoridades confirmaron que cinco ciudadanos estadounidenses, incluidos tres menores, fallecieron tras un bombardeo en territorio libanés el pasado domingo, según informó.

Este trágico suceso recalca la vulnerabilidad de civiles en zonas de conflicto y la creciente tensión en la frontera norte de Israel, donde se registran enfrentamientos esporádicos con fuerzas libanesas, como Hezbolá, que han aumentado en los últimos meses.

Cómo ocurrió el ataque y reacciones internacionales

El ataque ocurrió en una región fronteriza al sur del Líbano, donde las hostilidades se han intensificado desde el inicio del año.

La incursión aérea israelí alcanzó una vivienda donde se refugiaban familias de diferentes nacionalidades, entre ellas la estadounidense.

Los detalles del bombardeo están siendo investigados tanto por autoridades locales como por organismos internacionales.

El Departamento de Estado de EEUU condenó la acción y exigió una investigación exhaustiva, mientras que organizaciones humanitarias reiteraron el llamado a la protección de civiles y el respeto al derecho internacional humanitario.

Este incidente alimenta la preocupación sobre la seguridad de extranjeros y menores atrapados en el conflicto.