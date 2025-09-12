Liam Hemsworth anuncia compromiso con Gabriella Brooks, consolidando una relación de varios años que comenzó poco después de su sonado divorcio de Miley Cyrus.

El actor australiano, famoso por su papel en la saga “Los Juegos del Hambre”, hizo público este avance en su vida sentimental que ha captado la atención de seguidores y medios internacionales.

El anuncio, confirmado por el círculo cercano de la pareja, llega cinco años después de la ruptura entre Hemsworth y Cyrus, una de las más mediáticas de la última década. Según diversos reportes, Gabriella Brooks lució un impresionante anillo durante su más reciente aparición en Sídney, generando especulaciones que ya se hicieron realidad con la confirmación del compromiso.

Desde el inicio de su relación con Brooks, modelo y personalidad australiana, Hemsworth mantuvo un perfil mucho más reservado en comparación con el tiempo que compartió con Miley Cyrus. La pareja ha optado por alejarse de los reflectores, mostrando su vida privada solo en ocasiones contadas. Este anuncio marca para ambos una nueva etapa, dejando atrás los episodios del pasado.

La noticia repercute entre fanáticos y medios de entretenimiento, generando numerosas comparaciones entre este noviazgo y la relación pasada del actor con Cyrus. La reacción en redes no se hizo esperar, donde muchos celebran el nuevo capítulo en la vida de Hemsworth