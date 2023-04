Lia Thomas llama transfóbicas a las mujeres que se oponen a que compita con ella

La nadadora transgénero Lia Thomas calificó de transfóbicas a sus compañeras mujeres biológicas por oponerse a que compita con ellas.

La opinión de Thomas se deriva de las fuertes críticas por ganar competencias femeninas luego de ir en los peores lugares en competiciones masculinas.

“Dicen: Oh, respetamos a Lia como mujer, como mujer trans, o lo que sea, respetamos su identidad; simplemente no creemos que sea justo”, dijo antes de calificar a las deportistas de transfóbicas por no querer competir con ella.

Señaló que no se puede apoyar un movimiento a medias, destacando que no es correcto apoyarla como mujer trans sin aceptarla en las competencias.

La nadadora trans indicó que es duro sentir oposición por parte de sus compañeras de equipo.

“Están usando el disfraz del feminismo para impulsar creencias transfóbicas”, acotó sobre la negativa de que continúen compitiendo con ellas.

Hace unas semanas, la nadadora Riley Gaines llamó tramposa arrogante a Thomas, desatando polémica.

Según Gaines, la participación de Thomas en competencias con mujeres biológicas destruyó el deporte femenino.

Fueron estas declaraciones que desataron el enojo de Lia, quien asegura que la oposición se deriva de sus creencias transfóbicas.

“No puedes dividirme como persona en pequeños pedazos y decir: Bueno, esto está bien, esto está bien, eso no”, acotó.

El debate fue tal, que la Federación Internacional de Atletismo, anunció que los atletas transgéneros no podrán competir en categoría femenina en pruebas internacionales.