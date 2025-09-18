Lewis Hamilton denuncia genocidio en Gaza y pide donar a ONG

El piloto británico Lewis Hamilton denuncia genocidio en Gaza en una reciente publicación, donde aprovecha su alcance global en redes sociales para pedir el apoyo urgente de la comunidad internacional hacia organizaciones no gubernamentales que trabajan en medio de la crisis humanitaria en Gaza. Hamilton hace un llamado contundente: “No podemos quedarnos quietos y no hacer nada”, insistiendo en la necesidad de actuar frente a la alarmante situación.

El siete veces campeón mundial de Fórmula 1 remarca la gravedad de la crisis humanitaria en Gaza, invitando a sus seguidores y al público general a realizar donaciones a ONG que asisten a los miles de afectados. Su mensaje ha sido replicado en varios medios internacionales, destacando el uso de su plataforma para visibilizar el conflicto y promover acciones concretas de ayuda.

La intervención de Lewis Hamilton trasciende el ámbito deportivo.

A través de sus perfiles oficiales, el piloto ha difundido información y enlaces para facilitar la colaboración con organizaciones humanitarias que brindan asistencia en Gaza, como se observa en su compromiso con causas sociales a nivel internacional. Analistas señalan que personalidades como Hamilton tienen la capacidad de impulsar campañas de ayuda global al hacer eco de problemáticas sociales.