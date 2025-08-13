LevelBlue y Akamai se asocian para implementar nuevos servicios gestionados para proteger las aplicaciones web y las API

Las ofertas por niveles ofrecen una protección flexible para que las organizaciones puedan consolidar, simplificar y ampliar la seguridad





DALLAS--(BUSINESS WIRE)--LevelBlue, proveedor líder de servicios de seguridad gestionados, consultoría estratégica e inteligencia sobre amenazas, anunció hoy el lanzamiento de su servicio de seguridad de protección gestionada para aplicaciones web y API (WAAP), pensado para brindar una protección adaptativa y activa permanentemente, que puede reducir el riesgo y los gastos operativos de la seguridad de las aplicaciones web y las API. Con la tecnología App & API Protector de Akamai, líder en el sector, LevelBlue Managed WAAP combina un firewall de aplicaciones web (WAF) de última generación, mitigación de denegación del servicio distribuido (DDoS), protección contra bots y capacidades básicas de seguridad de API, en combinación con la asistencia del equipo especializado de operaciones WAAP de LevelBlue.

Las organizaciones de todo el mundo están adoptando ampliamente el uso de las aplicaciones y las API para impulsar las estrategias centradas en lo digital. Según Enterprise Strategy Group, se estima que el número promedio de aplicaciones web por organización trepará de 145 a más de 200 en dos años. Al mismo tiempo, el número de organizaciones que tiene más de la mitad de sus aplicaciones con API aumentará del 32 % al 80 %. Entre los desafíos más importantes que deben afrontar los equipos de seguridad se destacan:

Descubrir las implementaciones de las aplicaciones y las API

Escalar las protecciones adecuadas

Identificar y mitigar los ataques rápidamente

Garantizar que la seguridad no afecte el rendimiento

Además, muchas se topan con limitaciones de personal y falta de experiencia. Los entornos son cada vez más complejos y por eso, la mitad de las organizaciones medianas afirma que ahora es más difícil proteger las aplicaciones web y las API que hace solo dos años, por lo que muchas buscan ayuda externa y soluciones simplificadas y consolidadas. LevelBlue Managed WAAP responde directamente a estas necesidades, al ofrecer resultados de seguridad cuantificables y optimizar las operaciones.

"En la actualidad, un número sorprendente de organizaciones recurre a diversas herramientas que no han sido construidas específicamente para la seguridad de las aplicaciones web y de las API, lo cual general mayor complejidad, silos y aumento de los costos", aseguró Sundhar Annamalai, presidente de LevelBlue. "LevelBlue ofrece una alternativa: servicios demostrados que consolidan y simplifican las protecciones, con una inversión predecible. Al combinar la experiencia operativa de LevelBlue con la tecnología demostrada de Akamai, las organizaciones puede mantenerse a la vanguardia de las amenazas en evolución y desarrollar su capacidad de adaptación cibernética para las capacidades digitales más cruciales".

LevelBlue Managed WAAP se ofrece en dos niveles, Essential y Advanced, para que las organizaciones puedan tener la flexibilidad de elegir el nivel de servicio que mejor se adapte a sus necesidades. Las ventajas principales son:

Acceso a la experiencia WAAP las 24 horas, todos los días de la semana, de la mano de un equipo de especialistas totalmente operativo que ofrece asistencia técnica, supervisión y asesoramiento las 24 horas del día para mejorar la protección WAAP

Descubrir cuáles son los activos cruciales y protegerlos, al identificar y clasificar automáticamente las aplicaciones web y las API, priorizando aquellas que están expuestas o que manejan datos confidenciales y ampliando la protección según sea necesario.

Defensa con IA para protegerse de las amenazas, al combinar la detección basada en IA con inteligencia global sobre las amenazas, para detectar las anomalías, adaptarse a nuevos vectores de ataque y anticiparse a las amenazas.

Gestión de la seguridad optimizada, al eliminar el ajuste manual con una gestión de políticas automatizada y dirigida por expertos, lo cual aumenta la eficiencia, reduce los falsos positivos y responde a las características de los flujos de trabajo de DevOps modernos.

"Solo en 2024, Akamai detectó más de 311.000 millones de ataques a las aplicaciones web. A medida que la IA se acelera, las amenazas son más difíciles de detectar y la seguridad, más difícil de controlar", subrayó Rupesh Chokshi, vicepresidente ejecutivo y director general de la cartera de seguridad de aplicaciones de Akamai. "La asociación entre Akamai y LevelBlue les brinda a los clientes acceso a un equipo confiable y serio, que combina la tecnología líder del sector con la amplia experiencia operativa de uno de los MSSP más grandes del mundo. Se trata de una combinación potente con una solución flexible que puede acelerar el proceso de las organizaciones hacia una protección y un cumplimiento normativo flexibles y con capacidad de adaptación".

Acerca de LevelBlue



Simplificamos la ciberseguridad con nuestros servicios gestionados galardonados, consultoría estratégica con experiencia, inteligencia sobre amenazas e investigación de renombre. Nuestro equipo es una extensión perfecta del suyo, al brindar transparencia y visibilidad sobre la postura de seguridad y trabajar continuamente para consolidarla.

Aprovechamos los datos de seguridad que tomamos de numerosas fuentes y los enriquecemos con inteligencia artificial para ofrecer inteligencia sobre amenazas en tiempo real y facilitar así la toma de decisiones más precisa y exacta. Con una amplia presencia global siempre activa, LevelBlue establece el estándar de ciberseguridad de hoy y de mañana. Gestionamos los riesgos de forma fácil y eficaz para que usted pueda concentrarse en su negocio.

Bienvenido a LevelBlue. Ciberseguridad. Simplificada. Más información en www.levelblue.com.

Acerca de Akamai



Akamai es la empresa de ciberseguridad e informática en la nube que impulsa y protege los negocios web. Nuestras soluciones de seguridad son líderes en el mercado y nuestra inteligencia superior sobre amenazas y nuestro equipo de operaciones global proporcionan una defensa en profundidad para proteger los datos y las aplicaciones de las empresas en cualquier lugar. Las soluciones de informática en la nube de pila completa de Akamai ofrecen rendimiento y asequibilidad en la plataforma más distribuida del mundo. Las empresas globales confían en Akamai porque les brinda la fiabilidad, la escala y la experiencia líderes en el sector que necesitan para desarrollar su negocio con confianza. Para saber más, visite akamai.com y akamai.com/blog o siga a Akamai Technologies en X y LinkedIn.

