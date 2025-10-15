LevelBlue adquiere Cybereason y expande su liderazgo mundial en respuesta y detección gestionada, XDR, respuesta a incidentes y inteligencia ante amenazas

La adquisición fortalece la posición de LevelBlue como el proveedor de servicios de seguridad administrados especializado, conocido como MSSP Pure Play, más grande del mundo; suma inversiones de SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 y Liberty Strategic Capital.

DALLAS--(BUSINESS WIRE)--LevelBlue, el principal proveedor especializado a nivel mundial de servicios de seguridad administrados, anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir Cybereason, empresa líder en ciberseguridad reconocida por su plataforma avanzada de detección y respuesta extendida (XDR, por sus siglas en inglés), su equipo de inteligencia ante amenazas de élite y sus capacidades de respuesta a incidentes y análisis forense digital (DFIR, por sus siglas en inglés).





Para los clientes y socios estratégicos, la adquisición ofrece valor inmediato con una detección de amenazas más robusta, una respuesta más rápida y una cobertura mundial más amplia, todo ello desde un único socio de seguridad unificado. Al combinar las capacidades basadas en IA de LevelBlue y las ofertas de MDR líderes en la industria con la amplia experiencia de Cybereason, las organizaciones pueden abordar mejor los complejos desafíos cibernéticos actuales, a la vez que reducen la complejidad y el riesgo operativos.

“La incorporación de Cybereason supone un avance estratégico en nuestra misión de convertirnos en el socio de ciberseguridad más completo para nuestros clientes y socios estratégicos”, afirmó Bob McCullen, director ejecutivo y presidente de LevelBlue. “Al combinar las capacidades de XDR y DFIR de primer nivel de Cybereason con nuestra respuesta a incidentes y MDR basada en IA, podemos ofrecer una protección unificada, proactiva, escalable y diseñada específicamente para las amenazas actuales en rápida evolución”.

Como parte de la transacción, SoftBank Corp., SoftBank Vision Fund 2 y Liberty Strategic Capital, reconocidos por invertir en tecnología disruptiva e innovadora, se convertirán en inversores de LevelBlue, lo que subraya su sólida confianza en la estrategia y la visión a largo plazo de la compañía. Con liderazgo global en IA y tecnologías de vanguardia, las firmas consolidan la posición de LevelBlue como empresa innovadora en ciberseguridad en un panorama digital cada vez más complejo.

Asimismo, Steven T. Mnuchin, exsecretario del Tesoro de EE. UU. y socio director de Liberty Strategic Capital, se unirá a la Junta Directiva de LevelBlue. Su nombramiento aporta décadas de experiencia en la intersección de las finanzas globales, las políticas gubernamentales y la inversión estratégica, lo que proporciona una valiosa orientación a medida que LevelBlue profundiza su papel en la protección de infraestructuras críticas y sistemas empresariales globales.

“Hoy día, la ciberseguridad es inseparable de la seguridad económica y la resiliencia nacional”, afirmó Steven Mnuchin. “LevelBlue se ha consolidado rápidamente como líder en servicios integrados de seguridad gestionada, y espero contribuir a su crecimiento en un momento en que las organizaciones de todo el mundo buscan socios de confianza que comprendan la complejidad del panorama actual de amenazas. También quiero agradecer a Manish Narula, director ejecutivo de Cybereason, por su sólido liderazgo para impulsar este resultado y llevar a Cybereason hacia su siguiente etapa de crecimiento e innovación”.

La adquisición refuerza la capacidad de LevelBlue para ofrecer resultados medibles y orientados a los resultados al ayudar a los clientes a acelerar la detección de amenazas, reducir los tiempos de respuesta y desarrollar ciberresiliencia a largo plazo. Además, marca un paso clave en la estrategia general de LevelBlue de unir a las organizaciones, las tecnologías y los talentos más sólidos del sector en un único socio integrado. Con las recientes adquisiciones de Trustwave y Stroz Friedberg, LevelBlue continúa consolidando su posición como el socio de ciberseguridad más completo para las organizaciones que buscan migrar de la defensa reactiva a la resiliencia proactiva.

“Unirnos a LevelBlue marca un nuevo y emocionante capítulo para Cybereason”, afirmó Manish Narula, director ejecutivo de Cybereason. “Esta adquisición fortalece nuestras capacidades conjuntas en XDR, MDR, seguridad ofensiva, DFIR y servicios de consultoría de ciberseguridad, lo que nos permite generar valor adicional para nuestros clientes y sus asesores legales y socios de seguros cibernéticos a nivel mundial”.

Capacidades ampliadas y alcance mundial para clientes y socios estratégicos

La adquisición de Cybereason por parte de LevelBlue ofrece varias mejoras clave para clientes y socios estratégicos en todas las industrias y regiones:

Mayor seguridad en endpoints (XDR + MDR): Las capacidades XDR avanzadas de Cybereason son complementarias con la oferta MDR líder en la industria de Trustwave y refuerzan el servicio MDR nativo de LevelBlue. Esto permite brindar una detección y respuesta más rápidas y precisas, lo que ayuda a los clientes a reducir el tiempo de permanencia y contener las amenazas antes de que se propaguen.

Las capacidades XDR avanzadas de Cybereason son complementarias con la oferta MDR líder en la industria de Trustwave y refuerzan el servicio MDR nativo de LevelBlue. Esto permite brindar una detección y respuesta más rápidas y precisas, lo que ayuda a los clientes a reducir el tiempo de permanencia y contener las amenazas antes de que se propaguen. Servicios de DFIR de clase mundial: La tecnología y los servicios DFIR de Cybereason, junto con la reciente adquisición de Stroz Friedberg, amplían de inmediato la capacidad, la habilidad y el alcance de LevelBlue, y crean una amplia cobertura global, una experiencia forense inigualable que no depende de la tecnología y una velocidad basada en inteligencia para brindar a las organizaciones, y a sus socios asesores y de seguros cibernéticos, la confianza de que cada incidente se enfrenta con la respuesta más eficaz.

La tecnología y los servicios DFIR de Cybereason, junto con la reciente adquisición de Stroz Friedberg, amplían de inmediato la capacidad, la habilidad y el alcance de LevelBlue, y crean una amplia cobertura global, una experiencia forense inigualable que no depende de la tecnología y una velocidad basada en inteligencia para brindar a las organizaciones, y a sus socios asesores y de seguros cibernéticos, la confianza de que cada incidente se enfrenta con la respuesta más eficaz. Mayor inteligencia ante amenazas: Al unificar el equipo de investigación de Cybereason con LevelBlue SpiderLabs, los clientes se benefician de una mayor visibilidad de los actores de amenazas emergentes y las técnicas de ataque, junto con información procesable.

Al unificar el equipo de investigación de Cybereason con LevelBlue SpiderLabs, los clientes se benefician de una mayor visibilidad de los actores de amenazas emergentes y las técnicas de ataque, junto con información procesable. Sinergia ofensiva + defensiva: LevelBlue ofrece seguridad de extremo a extremo, que incluye pruebas de penetración, evaluaciones de riesgos, ingeniería de detección y monitoreo constante, lo que permite a los clientes fortalecer las defensas y al mismo tiempo garantizar la resiliencia operativa.

LevelBlue ofrece seguridad de extremo a extremo, que incluye pruebas de penetración, evaluaciones de riesgos, ingeniería de detección y monitoreo constante, lo que permite a los clientes fortalecer las defensas y al mismo tiempo garantizar la resiliencia operativa. Integración simplificada y independiente de la tecnología: Ya sea que los clientes confíen en Microsoft, SentinelOne o pilas híbridas, LevelBlue ayuda a optimizar sus inversiones en seguridad existentes para mejorar sus resultados generales de ciberseguridad.

Ya sea que los clientes confíen en Microsoft, SentinelOne o pilas híbridas, LevelBlue ayuda a optimizar sus inversiones en seguridad existentes para mejorar sus resultados generales de ciberseguridad. Mejora en la cobertura global: La fuerte presencia de Cybereason en Japón, donde se encuentra entre los proveedores más importante, amplía la presencia global de LevelBlue y sus capacidades de prestación a nivel regional.

“La fortaleza de Cybereason en XDR y análisis forense digital es una fantástica capacidad adicional que nos permite brindar un mejor servicio a nuestros clientes con una mayor visibilidad de las amenazas, una respuesta más rápida y una mayor confianza ante la evolución de las ciberamenazas”, afirmó Shawn Hakl, vicepresidente sénior de Productos Empresariales de AT&T y miembro de la Junta Directiva de LevelBlue. “La inversión continua de LevelBlue en capacidades avanzadas lo convierte en un socio aún más estratégico para nosotros y las organizaciones a las que apoyamos.”

LevelBlue continúa redefiniendo lo que significa ser un socio de ciberseguridad, combinando servicios basados ​​en plataformas, experiencia humana de élite y conocimiento global para ofrecer resultados medibles y resiliencia duradera a los clientes. Desde empresas medianas hasta las organizaciones públicas y privadas más complejas del mundo, LevelBlue ofrece una experiencia de seguridad única y unificada, diseñada para reducir el riesgo, aumentar la confianza operativa y anticiparse a las amenazas en constante evolución.

Los asesores de la transacción propuesta incluyen a Santander y Kirkland & Ellis LLP para LevelBlue, y a J.P. Morgan Securities LLC y Goodwin Procter LLP para Cybereason. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias. No se revelaron los detalles financieros.

Acerca de LevelBlue

LevelBlue reduce el riesgo y desarrolla una resiliencia duradera para que las organizaciones puedan innovar y avanzar en su misión con confianza. Al ser el proveedor de servicios de seguridad administrados especializado más grande y reconocido a nivel mundial, LevelBlue optimiza los resultados clave para sus clientes: una defensa más sólida, una respuesta más rápida y una continuidad de negocio sostenida. LevelBlue combina operaciones de seguridad basadas en IA, inteligencia de amenazas avanzada y experiencia humana de élite para ofrecer la cartera más completa de servicios de asesoría estratégica, seguridad gestionada, seguridad ofensiva y respuesta a incidentes.

Obtenga más información en levelblue.com.

Acerca de Cybereason

Cybereason es una empresa líder mundial en ciberseguridad. Cybereason ofrece protección contra ataques con tecnología XDR de vanguardia y servicios de consultoría reconocidos en el sector para apoyar a las organizaciones en cualquier etapa del ciclo de vida de un incidente. Su tecnología galardonada y sus expertos de élite capacitan a organizaciones de todos los tamaños para reforzar, responder y recuperarse de las ciberamenazas en un panorama de amenazas en constante evolución. Cybereason es una empresa internacional privada con sede en California y clientes en más de 40 países.

