"Les advertimos que los eliminaremos por completo": Trump amenaza a Nicolás Maduro

Donald Trump amenaza a Venezuela en la ONU, haciendo referencia directa al gobierno de Nicolás Maduro en un discurso que ha causado inquietud en la comunidad internacional.

El presidente estadounidense llamó a la acción durante su intervención en la Asamblea General, señalando incluso posibles consecuencias si el régimen venezolano continúa su rumbo actual.

Durante su intervención, Trump criticó duramente al liderazgo de Venezuela y pidió a los países miembros de la ONU tomar medidas conjuntas para restaurar la democracia en el país sudamericano.

Sus palabras provocaron reacciones inmediatas tanto en gobiernos latinoamericanos como en organizaciones de derechos humanos, quienes ven en estas amenazas una escalada retórica en las tensiones entre Venezuela y EEUU.

"Les advertimos que los eliminaremos por completo. Eso es lo que estamos haciendo. No tenemos otra opción. No podemos permitir que esto suceda allí", dijo antes de referirse directamente a Nicolás Maduro.

El gobernante, quien ordenó un desplazamiento militar en el Caribe, señaló que se ha comenzado a usar el poder supremo del ejército de EEUU.

"Por esta razón, recientemente hemos comenzado a usar el poder supremo del ejército de EE.UU. para destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro", dijo Trump.

El impacto de las declaraciones de Trump en la política latinoamericana



Las palabras de Trump han generado división en América Latina. Algunos gobiernos apoyan una postura más dura frente a Venezuela, mientras que otros llaman al diálogo y la negociación.

Expertos consideran que estas amenazas podrían influir en las relaciones bilaterales y aumentar la presión sobre Caracas, en un momento de fuerte crisis humanitaria y migratoria.