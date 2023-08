Leonard A. Lauder no se presentará a la reelección de la Junta Directiva de The Estée Lauder Companies

Leonard A. Lauder continuará formando parte de The Estée Lauder Companies en el cargo de presidente emérito

NUEVA YORK–(BUSINESS WIRE)–The Estée Lauder Companies anunció hoy que Leonard A. Lauder, presidente emérito, informó a la Compañía su decisión de no presentarse a la reelección para la Junta Directiva de la Compañía (en adelante, la “Junta”) en la próxima reunión anual de noviembre. Leonard Lauder continuará en el cargo de presidente emérito de la empresa. Según el acuerdo de accionistas entre los miembros de la familia Lauder y la Compañía, Leonard Lauder tiene derecho a designar dos directores de la Compañía. Además de su hijo William P. Lauder, quien se desempeña como presidente ejecutivo, Leonard Lauder ha designado a su hijo Gary M. Lauder para que forme parte de la Junta. Por su parte, la Junta nominó a Gary Lauder e incluirá su nombre entre los nominados a las elecciones en la reunión anual de la Compañía en noviembre. Gary Lauder es el director general de Lauder Partners LLC, una firma de capital riesgo con sede en Silicon Valley. Desde 1985, ha sido capitalista de riesgo y ha invirtido en más de 150 empresas privadas. Gary es miembro de la Junta de Gobernadores de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation y tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad de Pensilvania; una licenciatura en Economía de la Wharton School; y un MBA de la Escuela de Graduados en Negocios de Stanford. Gary ha asistido periódicamente a las reuniones del Directorio de la Compañía a lo largo de los años como observador invitado, lo que le ha brindado una visión a largo plazo de la Compañía.





Leonard Lauder se unió formalmente a The Estée Lauder Companies en 1958 y se desempeñó como presidente de 1972 a 1995 y como director ejecutivo de 1982 a 1999. Se convirtió en presidente de la Junta Directiva en 1995 y ocupó ese cargo hasta junio de 2009, hasta que fue nombrado presidente emérito de la Compañía. Como tal, Leonard Lauder brinda asesoramiento y orientación sobre una variedad de temas comerciales que incluyen la creación de marca, el marketing y la comprensión del consumidor de lujo global. Continúa desempeñando un papel activo como “director de enseñanza”, educando a los líderes de toda la empresa con sus simposios de marca y a través de charlas con empleados globales.

“Mi padre imaginó y ayudó a impulsar el crecimiento y la expansión de nuestra empresa desde una marca única icónica hasta la potencia global de creación de marcas en la que se ha convertido hoy. Nunca hemos olvidado su visión de ser el hogar de las mejores marcas y de las mejores personas, en unión, para ofrecer productos de belleza de prestigio y alta calidad y servicios y experiencias de alto nivel, manteniendo al mismo tiempo nuestros valores únicos impulsados en la cultura”, comentó William P. Lauder, presidente ejecutivo. “Ha sido un honor y un privilegio increíble haber trabajado con mi padre y haber aprendido de él durante todos etos años. Espero seguir aprendiendo de él y saber que su pasión por esta industria, esta empresa, nuestros empleados y nuestros consumidores es más fuerte que nunca”.

“Ha sido un honor y un privilegio formar parte de la junta directiva de la empresa que mis padres crearon hace más de 75 años”, dijo Leonard Lauder.“Esta Junta es una de las mejores en el negocio. Confío en que el liderazgo y la Junta directiva de la empresa seguirán guiando nuestra estrategia para lograr un crecimiento a largo plazo. Además, sigo creyendo en el éxito de nuestra empresa a través de la gestión hábil y reflexiva de William, Fabrizio y todo el equipo de liderazgo. El nombramiento de Gary para la Junta refleja aún más la gestión a largo plazo de mi familia y nuestro apoyo a la visión, los valores y las personas que impulsarán el éxito futuro de la Compañía. En mi puesto de ´presidente emérito de la Compañía, espero continuar mi trabajo como asesor y “director docente”, sirviendo a lo que considero la mejor Compañía del mundo”.

“En nombre de la Junta, comparto mi profunda admiración y aprecio hacia Leonard por sus invaluables contribuciones a la Compañía, como funcionario y miembro de la Junta. Es un visionario cuyo pensamiento creativo no tiene comparación en la industria. Sus ideas innovadoras seguirán sirviendo de inspiración para todos nosotros”, comentó Charlene Barshefsky, director presidente de la Compañía.

Además de sus actividades con The Estée Lauder Companies, Leonard Lauder participa activamente en los ámbitos de la educación, el arte, la política y la filantropía. Es administrador fundador de la Universidad de Pensilvania y miembro fundador de la Junta de Gobernadores de su Instituto Joseph H. Lauder de Gestión y Estudios Internacionales. Leonard Lauder se convirtió en administrador del Museo Whitney de Arte Americano de la ciudad de Nueva York en 1977 y actualmente se desempeña como su presidente emérito. Es cofundador y copresidente de la Alzheimer’s Drug Discovery Foundation; presidente honorario de la Fundación para la Investigación del Cáncer de Mama; miembro del Consejo de Relaciones Exteriores; Fideicomisario del Instituto Aspen; y miembro del Consejo Presidencial del Memorial Sloan-Kettering Hospital. Leonard Lauder también formó parte del Comité Asesor para Negociaciones Comerciales durante la presidencia de Ronald Reagan. Entre sus honores, ha sido nombrado Officier de la Légion d’Honneur por Francia y reconocido por la U.S. Navy Supply Corps Foundation con su Premio al Alumno Distinguido, recibió en 2013 el Premio al Hombre Renacentista del Año del Palazzo Strozzi y fue nombrado Monumento Viviente en 2014 por New York Landmarks Conservanc

The Estée Lauder Companies Inc. es una de los principales fabricantes, comercializadores y vendedores de productos de calidad para el cuidado de la piel, maquillaje, fragancias y cuidado del cabello, y es un administrador de marcas de lujo y prestigio a nivel mundial. Los productos de la empresa se venden en aproximadamente 150 países y territorios bajo marcas que incluyen: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M·A·C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluyendo a The Ordinary y NIOD.

ELC-C

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Inversores: Rainey Mancini

rmancini@estee.com

Prensa: Jill Marvin

jimarvin@estee.com