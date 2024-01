Lenovo se suma al programa ServiceNow Consulting and Implementation Partner Program para impulsar la transformación digital de los clientes

RALEIGH, CAROLINA DEL NORTE–(BUSINESS WIRE)–En el día de hoy, Lenovo anunció que se ha sumado al programa ServiceNow Consulting and Implementation Partner Program para ayudar a las organizaciones a aprovechar los flujos de trabajo innovadores desarrollados por Lenovo usando las capacidades de la plataforma ServiceNow.





Como socio de ServiceNow Consulting and Implementation, Lenovo utilizará su vasta experiencia en la industria, la trayectoria de servicios y el conocimiento sobre implementación a gran escala a fin de ayudar a los clientes a acelerar su transformación digital a través de la Plataforma Now. En primer lugar, Lenovo ofrecerá una puerta de entrada para capacidades transformadoras de Digital Workplace a los clientes en Australia y Hong Kong, y luego se sumarán más territorios en todo el mundo.

El modernizado programa ServiceNow Partner Program reconoce a los socios por sus variados conocimientos y experiencia en impulsar oportunidades, llegar a mercados nuevos y ayudar a los clientes que tienen en común en sus iniciativas de transformación digital.

Lenovo expande sus capacidades de Digital Workplace Solutions con el programa Consulting and Implementation Partner Program a fin de proveer servicios a través de la plataforma Now, tales como gestión de pedidos, gestión de activos empresariales, puente de servicio, gestión de carteras de servicios, gestión de servicios de proveedores de tecnología, operaciones de seguridad, gestión de servicios de TI, gestión de operaciones de TI y soluciones de IA generativa que pueden combinarse con las capacidades de plataforma Lenovo Care of One.

A través del programa y la implementación de la Plataforma Now de Lenovo, los clientes se beneficiarán con las últimas soluciones Lenovo Digital Workplace Solutions, lo que significa que podrán gestionar de manera más eficiente la experiencia de los clientes, los vendedores y los empleados; integrar servicios nuevos a los sistemas actuales; mejorar los controles de seguridad y protección de datos, y aprovechar las capacidades de IA.

“Este método de lanzamiento al mercado de ServiceNow significa que estamos brindando a los clientes las últimas soluciones de TI para ayudarlos a transformar y ser competitivos en un mundo digital. Apoyamos a los clientes de todas las industrias tanto como proveedor de servicios ServiceNow, como así también al ofrecer capacidades de integración de soluciones y consultoría en toda la cartera de gestión de servicios de Lenovo. Esto quiere decir que podemos aprovechar nuestra experiencia colectiva para enaltecer la experiencia de los clientes, resolver los desafíos comerciales más complejos de los clientes y acelerar los resultados exitosos de la transformación digital”, expresó Linda Yao, directora de Operaciones y directora de Estrategia de Lenovo Solutions & Services Group.

“Como cliente, y ahora, como socio valioso de ServiceNow, Lenovo impulsará la mejora comercial permanente para nuestros clientes y aprovechará la Plataforma Now a fin de acelerar el tiempo de retorno”, expresó Marion Ryan, vicepresidente de Alianzas y Ecosistemas de Canales APJ de ServiceNow. “Esta alianza permitirá una colaboración más rápida con los clientes, valor tangible y altos niveles de satisfacción de los clientes”.

Los socios de Consultoría e Implementación aprovechan la experiencia en la industria o sectorial para guiar a los clientes sobre cómo introducir y utilizar las soluciones ServiceNow para ayudar a que sus empresas crezcan y prosperen. Los socios usan los recursos ServiceNow a fin de influir en las transacciones, monitorear implementaciones tecnológicas e impulsar la adopción de soluciones nuevas.

Visite www.lenovo.com/digital-workplace-solutions para obtener más información acerca de las Digital Workplace Solutions de Lenovo.

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica global con ingresos de US$62 mil millones, ocupa el puesto n.° 217 en Fortune Global 500, emplea a 77 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Enfocada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo se ha basado en su éxito como la compañía de PC más grande del mundo al expandirse aún más en áreas de crecimiento que impulsan el avance de las tecnologías de “Nueva TI” (cliente, borde, nube, red e inteligencia) que incluyen servidor, almacenamiento, dispositivos móviles, software, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de Lenovo, está construyendo un futuro más inclusivo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong bajo el nombre Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub .

