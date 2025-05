Lenovo presenta una nueva generación de computadoras de escritorio y monitores con IA diseñados para maximizar la productividad y la multitarea

Selección de computadoras ThinkCentre M Series Gen 6 creadas para rendimiento IA

MORRISVILLE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Lenovo™ presentó su nueva generación de dispositivos comerciales para lugares de trabajo modernos, al lanzar una selección integral de computadoras ThinkCentre M Series Gen 6 y monitores ThinkVision T Series Gen 40 impulsados por IA. Diseñados para satisfacer las necesidades de las empresas de todos los tamaños, la familia ThinkCentre de computadoras combinan el rendimiento y la fiabilidad en diferentes factores de forma, incluidos torre, compacto y todo en uno (AIO), mientras que los monitores ThinkVision T Series incorporan pantalla excepcional, conectividad y factibilidad.









“Casi la mitad de las empresas consideran que los dispositivos potenciados por IA estimulan la productividad de los empleados, cuyo 90 % ya está piloteando, planificando o explorando los lanzamientos de PC potenciada por IA, de acuerdo con una reciente encuesta global de Lenovo e IDC sobre responsables de TI. la IA ha rediseñado y continuará rediseñando el futuro del trabajo y Lenovo se enorgullece en ser pionero con una nueva generación de PC de escritorio y monitores con IA que satisfacen las cambiantes necesidades de las empresas en esta nueva era”, manifestó Johnson Jia, vicepresidente sénior del Centro de Innovación Global de Intelligent Devices Group de Lenovo. “Nuestras últimas computadoras de escritorio ThinkCentre M Series Gen 6 y monitores ThinkVision T Series Gen 40 impulsan a las empresas de todos los tamaños con rendimiento escalable a fin de revelar la productividad y creatividad de IA de última generación”.

Potencia escalable y rendimiento de torre

Una mezcla intransigente de potencia y expansibilidad, la torre y las pequeñas computadoras de escritorio de factor de forma ThinkCentre M Series Gen 6 de Lenovo están diseñadas para los entornos empresariales más exigentes. Las computadoras de escritorio, diseñadas para entrenamiento de modelos de IA, diseños 3D, análisis de datos y más, brindan rendimiento TOPs a través de una combinación de CPU y NPU y GPU discretas, y una conectividad extraordinaria con una serie de puertos. Los modelos torre como ThinkCentre M90t Gen 6 están equipados con hasta Intel vPro® Enterprise con Procesadores Intel® Core™ Ultra 9 (Serie 2) aptos para IA, soporte para memoria DDR5 y 8 ranuras de expansión que garantizan el futuro.

Gran capacidad con una pequeña huella

Las computadoras de escritorio ThinkCentre M Series Gen 6, ideales para entornos compactos, también tienen un diseño compacto de 1 litro que puede caber o esconderse detrás de una pantalla de monitor o incluso el cajón de un escritorio. Estas pequeñas computadoras de escritorio, ideales para las industrias de la atención médica, minorista y financieras, brindan un rendimiento IA a nivel de empresa y de tamaño completo y pueden personalizarse en su totalidad, desde los componentes hasta los accesorios como las opciones de montaje. Algunos modelos, incluido el ThinkCentre M90q Gen 6, pueden incorporar hasta un procesador Intel® Core™ Ultra 9, admiten hasta cuatro pantallas y pueden incluir una NPU discreta opcional de 30 TOPs para IA protegida en el dispositivo.

El diseño optimizado se reúne con la IA

Con respecto a las empresas que demandan rendimiento IA libre de dificultades, las computadoras ThinkCentre M Series Gen 6 de Lenovo ofrecen potencia eficiente con una pantalla inmersiva. Esetán diseñadas para las industrias más exigentes, incluidas aquellas que requieren visualización 3D como sanidad, creatividad y educación, la nueva generación de equipos todo en uno pueden alcanzar hasta 260 TOPS de rendimiento IA con procesadores Intel® Core™ ultra. Algunos modelos, como el ThinkCentre M90a Gen 6, cuentan con una pantalla FHD antirreflejo de 23,8 pulgadas casi sin bordes, precisión de color sRGB al 99 por ciento, tasa de refresco suave de 120Hz 1 para imágenes nítidas y certificaciones EyeSafe® y resistencia al agua y polvo IP55.2

Las computadoras de escritorio nuevas ThinkCentre M Series Gen 6 de Lenovo incluyen soluciones de IA propias de Lenovo, entre ellas, Lenovo AI Now asistente personal en dispositivo para mejorar la productividad y la automatización del flujo de trabajo y Lenovo AI Turbo Engine que asigna recursos continuamente para optimizar el rendimiento según la carga de trabajo, y están respaldados por Lenovo ThinkShield, una solución de seguridad integral de extremo a extremo que combina hardware y software para proteger sus datos. Para mayor seguridad, incorporan chip dTPM 2.0 que cifra contraseñas y datos, ofrece protección USB inteligente basada en BIOS y desactivación individual de puertos USB para evitar accesos no autorizados mediante periféricos, entre otras funciones.

Rendimiento visual y conectividad versátil

Los monitores ThinkVision T Series Gen 40 de Lenovo, que son la opción ideal para los profesionales modernos, brindan un rendimiento que satisface las necesidades individuales. La familia de pantallas WQHD y UHD IPS con una amplia gama de colores sRGB & BT.709 al 99 por ciento para imágenes precisas y vibrantes y una tasa de refresco variable 3 (48-120Hz) que se ajusta dinámicamente al contenido en pantalla para ahorrar energía a largo plazo y lograr imágenes fluidas. Cada uno de los monitores, diseñados para mejorar la eficiencia, incluye múltiples opciones de conectividad, como la solución USB-C® de un solo cable en los monitores "docking" ThinkVision y tecnologías de voz sobre el protocolo de internet (VoIP) modulares integradas para conferencias remotas con funciones potenciadas por IA4 y más. Algunas unidades ofrecen carga rápida de dispositivos con hasta 100W de entrega de energía. 5

Diseño responsable y gestión centralizada

El compromiso de Lenovo con el uso cada vez mayor de más materiales sustentables6 se refleja en la línea de monitores ThinkVision T Series Gen 40, que usan el 95 % del plástico reciclado posterior al consumo7 con paquetes libres de plástico. La línea también está certificada para satisfacer los más rigurosos estándares ambientales de la industria, incluidos ENERGY STAR®, TCO, y EPEAT Gold8 . Para los directores de TI, Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) mejora la factibilidad remota con gestión de activos centralizados, actualizaciones de firmware, y configuraciones de pantalla. Con LDFM, el firmware se actualiza en aproximadamente un minuto y puede implementarse en lotes a fin de minimizar el tiempo de inactividad de los usuarios finales.

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica mundial con ingresos de 57 000 millones de dólares, que ocupa el puesto 248 en la lista Fortune Global 500 y brinda servicios a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrada en su audaz visión de ofrecer una tecnología más inteligente para todos, Lenovo consolidó su éxito como la mayor empresa de computadoras del mundo gracias a su cartera de dispositivos (computadoras, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tablets), infraestructura (servidores, almacenamiento, periferia, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), software, soluciones y servicios habilitados para la IA, listos para la IA y optimizados para la IA. La inversión continua de Lenovo en una innovación que cambia las reglas a nivel mundial está construyendo un futuro más equitativo, fiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong bajo el nombre de Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visita https://lenovo.com y accede a las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

1 La tasa de refresco real puede variar de acuerdo con las limitaciones y los requerimientos de la aplicación/contenido, la configuración del modo de dispositivos y otros factores.



2 La resistencia al agua y al polvo IP55 en la cara delantera de algunos modelos únicamente. La resistencia al agua y al polvo se probaron de acuerdo con los estándares IP55 en condiciones de laboratorio controladas. Protegidos de la proyección de agua dulce por una boquilla (6.3 mm) colocada contra el gabinete de cualquier dirección. La exposición a condiciones más allá de este índice no está cubierta por la garantía. La resistencia disminuirá como consecuencia del desgaste normal. No exponer a líquidos que no sean agua dulce. No intentar cargar un teléfono mojado. Diseñado para brindar protección contra el ingreso de objetos extraños sólidos de un tamaño mayor a 1 mm. No es impermeable ni a prueba de polvo.



3 La tasa de refresco variable se mantiene tal como se especifica en HDMI 2.1 / La tasa de refresco dinámica está disponible para Microsoft Windows



4 Sólo disponible con ThinkVision T24D-4v, ThinkVision T27QD-4v y ThinkVision T24-4v.



5 Potencia de salida de 100W (20V/5A) en base a la tecnología VDM patentada de Lenovo.



6 Toda la información detallada del compromiso de Lenovo con la sostenibilidad se encuentra en https://www.lenovo.com/us/en/about/sustainability/

7 Plástico derivado de la ITE en el bisel frontal, cubierta trasera, tapa del brazo y cubierta base.



8 Registrado en EPEAT cuando corresponde, ver www.epeat.net para conocer el estado del registro por país.

LENOVO, THINKCENTRE, THINKVISION y THINKSHIELD son marcas comerciales de Lenovo. Intel, Intel Core, Intel vPro y Thunderbolt son marcas comerciales de Intel Corporation o sus filiales en EE. UU. o en otros países. USB Type-C® y USB-C® son marcas comerciales registradas de USB Implementers Forum. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. ©2025 Lenovo Group Limited. Todos los derechos reservados.

