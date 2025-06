Lenovo ocupa el puesto 8 en la clasificación Gartner® Supply Chain Top 25 for 2025

MORRISVILLE, Carolina del Norte--(BUSINESS WIRE)--Lenovo ha conseguido una vez más un puesto en la clasificación Gartner Supply Chain Top 25 for 2025. Un reconocimiento que destaca su excelencia en las operaciones de la cadena de suministro y lo sitúa en octavo lugar, dos puestos más que el año pasado, entre los líderes mundiales de diversos sectores, como el farmacéutico, la automoción, los bienes de consumo de alta rotación y la tecnología. La clasificación de Gartner distingue a las empresas que demuestran sistemáticamente su liderazgo en la estrategia y ejecución de la cadena de suministro.





La misión de Lenovo de llevar la IA más inteligente a todos los hogares y a todos los sectores se aplica por igual a la transformación digital de sus propias operaciones empresariales, donde la IA desempeña un papel central en la mejora de la eficiencia y la creación de resiliencia a largo plazo en todas las operaciones globales y en la cadena de suministro de la empresa.

«Nuestra misión en Lenovo es crear una IA más inteligente para todos», explicó Che Min Tu, vicepresidente sénior y director de operaciones del grupo. «Para crear el tipo de tecnología que esperan nuestros clientes, tenemos que predicar con el ejemplo dentro de nuestra propia empresa. Al integrar la IA en toda la cadena de suministro global, no solo podemos respaldar la creciente demanda empresarial, sino también mejorar la experiencia del cliente y reducir los tiempos entre el pedido y el envío en lo que posiblemente sea uno de los entornos empresariales globales más complejos y dinámicos».

El proceso de transformación digital de la empresa en los últimos ocho años se ha centrado en la racionalización de la planificación, la mejora de las adquisiciones y la colaboración con los proveedores, además de la mejora en cuanto a visibilidad logística. Estos cambios también apoyaron los objetivos medioambientales de Lenovo al alinear las mejoras de la cadena de suministro con sus compromisos medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

La IA está acelerando estos avances. Los equipos de Lenovo utilizan herramientas basadas en IA para tomar decisiones más rápidas y obtener información más detallada, mientras que los agentes de IA proporcionan asistencia específica para resolver problemas de forma eficaz. Este trabajo es fruto de un equipo de más de 75 investigadores de Lenovo, incluidos 22 doctores, que han desarrollado un conjunto de herramientas de IA diseñadas para apoyar los objetivos de la cadena de suministro global de Lenovo.

Dentro de la cadena de suministro global de Lenovo, la IA ha mejorado significativamente la precisión de la planificación y la responsabilidad, lo que ha dado lugar a operaciones más eficientes y rentables. La introducción de la programación inteligente de la producción ha agilizado el proceso de programación, lo que permite tomar decisiones de producción más rápidas y con una capacidad de respuesta mucho mayor.

«El uso de la IA en nuestros sistemas beneficia en última instancia a nuestros clientes. El análisis de las opiniones de los clientes basado en IA ha permitido conocer mejor sus necesidades y los problemas recurrentes. Todo ello se ha traducido en una mayor satisfacción de los clientes y un mejor rendimiento de las garantías», declaró Guan Wei, vicepresidente sénior y director de la Cadena de Suministro Global.

La cadena de suministro de Lenovo abarca más de 30 centros de fabricación en 11 mercados de las regiones de Asia Pacífico, China, Europa, Oriente Medio y África, Norteamérica y Sudamérica. En febrero de 2025, Lenovo, en colaboración con Alat, inició la construcción de una nueva base de fabricación en Riad, Reino de Arabia Saudita. Con fecha prevista para entrar en funcionamiento en 2026, esta nueva instalación fabricará millones de portátiles, computadoras de sobremesa y servidores para la región. La huella de fabricación global de Lenovo proporciona la máxima flexibilidad y resiliencia, lo que permite a la empresa responder rápidamente y afrontar cualquier situación global con eficacia.

Ben Massie, vicepresidente de la Cadena de Suministro Global del Grupo de Soluciones de Infraestructura de Lenovo, declaró: «A medida que las cadenas de suministro se vuelven más complejas, ya no basta con tener capacidad de recuperación. Lenovo se centra ahora en convertirse en “antifrágil”, no solo en resistir las interrupciones, sino en hacerse más fuerte gracias a ellas».

Acerca de la clasificación y metodología Gartner Supply Chain Top 25

La clasificación Supply Chain Top 25 consta de dos componentes principales: rendimiento empresarial y opinión. Los resultados empresariales, en forma de datos públicos financieros y ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza), ofrecen una visión de cómo se han comportado las empresas en los últimos tres años, mientras que el componente de opinión ofrece una visión del potencial futuro y refleja el liderazgo en la comunidad de la cadena de suministro. Estos dos componentes se combinan en una puntuación total compuesta.

Gartner elabora una lista de empresas a partir de una combinación de Fortune Global 500 y Forbes Global 2000. En un esfuerzo por mantener la lista de empresas evaluadas en un nivel manejable, se ha aplicado un umbral general de ingresos anuales de $15.000 millones y se excluyen las empresas sin cadena de suministro física.

Lea el informe completo Gartner Supply Chain Top 25 for 2025 aquí.

