Lenovo ocupa el octavo puesto en el Top 25 de la Cadena de Suministro de Gartner® para 2023

RALEIGH, N.C.–(BUSINESS WIRE)–Una vez más, Lenovo fue nombrada en el Top 25 de la Cadena de Suministro de Gartner® para 2023, y ocupa así el octavo lugar en esta lista de empresas mundiales con cadenas de suministro. El Top 25 de la Cadena de Suministro de Gartner identifica, celebra y destaca la excelencia de la cadena de suministro a escala mundial y por región e industria. En su decimonovena edición, la clasificación mundial es un punto de referencia para los directores de la cadena de suministro (CSCO, por sus siglas en inglés) y sus equipos, que inspira la innovación y el liderazgo.

El ranking del Top 25 de la Cadena de Suministro consta de dos componentes principales: resultados empresariales y opinión. Los resultados empresariales en forma de datos públicos financieros y ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) ofrecen una visión de cómo se han desempeñado las empresas en los últimos tres años, mientras que el componente de opinión ofrece una visión del potencial futuro y refleja el liderazgo en la comunidad de la cadena de suministro. Estos dos componentes se combinan en una puntuación total compuesta.

Lenovo adoptó de lleno la transformación digital en su compleja cadena de suministro global y, mediante el uso de tecnologías como 5G, IA, AR/VR, Blockchain, Big Data e IoT, redujo los plazos de entrega a los clientes en más de diez días y entregó cuatro dispositivos por segundo. En el Foro Económico Mundial de este año, la fábrica de Hefei de Lenovo, LCFC, se añadió a la lista de Global Lighthouse Network de WEF de 132 fabricantes líderes, una selección de fábricas mundiales elegidas por su liderazgo e integración de las tecnologías de la cuarta revolución industrial (41R).

La cadena de suministro de Lenovo es uno de los principales puntos fuertes de la empresa, que cuenta con una huella de fabricación híbrida mundial única de más de 35 fábricas. El año pasado, Lenovo inauguró su primera fábrica interna europea en Budapest, Hungría. Esta instalación, centrada principalmente en la construcción de infraestructura de servidores, sistemas de almacenamiento y estaciones de trabajo de PC de gama alta, redujo los plazos de entrega a los clientes de toda Europa, Oriente Medio y África. Como parte del modelo global/local de Lenovo, la fabricación de dispositivos a nivel local reduce drásticamente los kilómetros recorridos por los envíos de estos productos, proporcionando opciones de transporte más eficientes y sostenibles.

La seguridad de la cadena de suministro es una prioridad máxima para Lenovo, y la empresa ha invertido mucho en el desarrollo de una cadena de suministro innovadora y resistente. Los principales programas de seguridad de Lenovo están diseñados para garantizar la seguridad integral en todos los aspectos de la cadena de suministro. Esto abarca desde sólidas operaciones de ciberseguridad hasta su programa de proveedores de confianza que gestiona el riesgo de terceros. Además, Lenovo cuenta con sólidas medidas de seguridad física en todo su proceso logístico para salvaguardar sus productos desde la fabricación hasta la entrega y puesta en funcionamiento en los entornos de los clientes.

Che Min (Jammi) Tu, vicepresidente sénior y director de operaciones de grupo de Lenovo, afirmó: “La digitalización continua de las cadenas de suministro de Lenovo genera beneficios para los clientes de Lenovo de todo el mundo y nos ayuda a adaptarnos a medida que el mundo cambia. Gracias a la continua inversión en nuevas tecnologías, hemos obtenido varios beneficios, como la mejora del modelado de previsiones con IA y la mejora de la eficiencia del tiempo de programación”.

Lenovo formó parte del primer grupo de empresas en recibir la validación Net-Zero de la Iniciativa Basada en Objetivos Científicos y el primer fabricante de PC y smartphones con objetivos validados por la norma Net-Zero. En el último año, la empresa también empezó a trabajar con Maersk, y Kuehne+Nagel para lograr el objetivo de un transporte de mercancías marítimo y aéreo más sostenible.

Tu concluyó: “Como líder tecnológico mundial, Lenovo se ha comprometido a reducir sus emisiones durante más de una década y, como parte de nuestros compromisos de cero emisiones netas, actualmente estamos centrados en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de alcance 1 y 2 en un 50 % para 2030”.

Lea el informe completo del Top 25 de la Cadena de Suministro de Gartner aquí.

Comunicado de prensa de Gartner, Gartner anuncia la clasificación del Top 25 de la Cadena de Suministro global de 2023, 24 de mayo de 2023

Gartner no respalda a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de Investigación y Asesoramiento de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hecho. Gartner renuncia a toda garantía, expresa o implícita, con respecto a esta investigación, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) es una potencia tecnológica mundial con unos ingresos de 62 000 millones de dólares, que ocupa el puesto 171 en la lista Fortune Global 500, da empleo a 77 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrado en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha construido sobre su éxito como la mayor compañía de PC del mundo mediante la expansión en áreas de crecimiento que impulsan el avance de las tecnologías de “Nueva TI” (cliente, borde, nube, red e inteligencia) incluidos: servidor, almacenamiento, móvil, software, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación de Lenovo que cambia el mundo, está construyendo un futuro más inclusivo, fiable y más inteligente para todos, en todas partes. Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com, y entérese de las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Stuart Gill



sgill@lenovo.com