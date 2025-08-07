Lenovo llevará a CES 2026 su mayor evento tecnológico mundial con una experiencia inmersiva en Sphere, Las Vegas

Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo, pronunciará el discurso de apertura de CES sobre la IA más inteligente para todos en un lugar emblemático, mostrando innovaciones con la FIFA, la Fórmula 1® y muchos otros en el mayor evento tecnológico del mundo.

En la conferencia inaugural de Tech World en CES se mostrará el papel de Lenovo como socio tecnológico oficial de Sphere Studios

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) y Sphere Entertainment Co. (NYSE: SPHR) anunciaron hoy que Tech World, el evento anual de innovación global de Lenovo, será por primera vez el centro de atención en Sphere en Las Vegas el día de la apertura de la feria CES® 2026. La 11.a edición anual de Tech World contará con el discurso de apertura de Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. También se expondrán los últimos lanzamientos de productos de Lenovo, además de innovaciones, pruebas de factibilidad y la estrategia de innovación impulsada por IA de la compañía para los próximos años.





El evento en Sphere, que servirá para mostrar contenido creado exclusivamente para Lenovo por Sphere Studios, el estudio de contenido inmersivo interno de Sphere, marca el segundo año consecutivo en el que se realizará una charla inaugural de CES en este lugar de vanguardia. Tech World llega en el momento en que Lenovo y Sphere inician una asociación global de varios años, que convierte a Lenovo en socio tecnológico oficial de Sphere Studios.

“Durante la última década, Tech World se ha convertido en la plataforma clave de Lenovo para dar a conocer nuestra visión, mostrar nuestra innovación y lanzar nuestros productos, soluciones y las asociaciones más interesantes”, comentó Yuanqing Yang, presidente y director ejecutivo de Lenovo. “Ahora, con el CES 2026 como telón de fondo, ofreceremos a la audiencia una visión exclusiva de cómo nuestra tecnología ha revolucionado la F1, expondremos nuestros planes para la primera Copa Mundial de la FIFA impulsada por IA el próximo verano y crearemos una experiencia nativa de agente hiperpersonalizada para particulares, al tiempo que daremos rienda suelta a Lenovo Hybrid AI Advantage para clientes empresariales. Sphere es la combinación perfecta para Lenovo en Las Vegas, donde celebraremos y compartiremos nuestro compromiso de ofrecer una IA más inteligente para todos redefiniendo constantemente la forma en que la tecnología puede atraer, inspirar y capacitar”.

“Como sede a la cabeza de la innovación, Sphere es una poderosa plataforma para marcas visionarias que buscan crear eventos y experiencias transformadoras”, declaró Jennifer Koester, presidenta y directora de operaciones de Sphere. “Nos honra el hecho de colaborar con Lenovo no solo para ayudar a dar vida a su visión durante esta conferencia en CES, sino también como parte de nuestra asociación más amplia que aprovechará la tecnología de Lenovo para ofrecer experiencias inmersivas en todos los eventos de Sphere”.

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Lenovo y a Yuanqing Yang al escenario de la charla inaugural de CES. La feria CES es donde aparecen los innovadores, y estoy deseando ver cómo su visión de la tecnología que resuelve los grandes retos mundiales cobra vida en la increíble Sphere”, declaró Gary Shapiro, director ejecutivo y vicepresidente de CTA.

Tech World @ CES explorará cómo Lenovo está definiendo el futuro a través de la fusión de la IA, los dispositivos, la infraestructura y los servicios. Como socio tecnológico global de la Fórmula 1®, la Copa Mundial de la FIFA 26™ y la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™, el público no solo verá cómo la innovación de Lenovo ayudará a particulares y empresas, sino también cómo la empresa planea utilizar la IA y toda su cartera de tecnologías para transformar las reglas para los aficionados al deporte en los próximos años.

Además del discurso de apertura, Tech World @ CES incluirá a líderes tecnológicos visionarios, socios, artistas y personas influyentes, con un espectáculo que solo puede darse en Sphere. Más adelante, en 2025, se anunciará la lista de ponentes e invitados.

Lenovo no se limita a presentar su tecnología y su visión en el discurso inaugural de Sphere, sino que, como socio tecnológico oficial de Sphere Studios, su propia tecnología ayuda a impulsar la creación del contenido y la propia producción. Más allá de Tech World y CES, Lenovo seguirá colaborando directamente con Sphere Studios para apoyar la creación de contenidos inmersivos. Las estaciones de trabajo de alto rendimiento y las plataformas de infraestructura de Lenovo se integran en los flujos de trabajo y las operaciones de producción de Sphere Studios, respaldando la creación de contenidos inmersivos de Sphere y mostrando las capacidades integrales de Lenovo. La tecnología propia de Lenovo, combinada con la experiencia de los artistas y tecnólogos de Sphere Studios, ayudará a hacer realidad la visión creativa de Lenovo para Tech World, y hará posible esta experiencia inolvidable.

No se pierda Lenovo @ CES 2026

La presentación que hará Lenovo durante CES 2026 en Sphere tendrá lugar el martes 6 de enero a las 17:00, hora del Pacífico. El discurso de Yuanqing Yang está abierto a los asistentes a CES acreditados, y en octubre se publicarán más detalles sobre la venta de entradas y la logística.

En este evento se demostrará el liderazgo de Lenovo en hybrid AI, la integración perfecta de soluciones de IA públicas, empresariales y personales para potenciar la creatividad, la productividad y la conexión. Tech World también destacará las formas en que la innovación liderada por Lenovo está acelerando la transformación responsable e inteligente en todos los sectores, desde aulas más inteligentes y asistencia sanitaria de precisión hasta fabricación más ágil y lugares de trabajo preparados para el futuro.

Con la celebración de Tech World en CES, Lenovo aporta ideas audaces y tecnologías potentes directamente a una enorme audiencia mundial de líderes empresariales, innovadores, medios de comunicación y entusiastas de la tecnología.

Obtenga más información sobre Tech World @ CES y registre su interés en el siguiente enlace.

Vea lo más destacado de anteriores eventos de Tech World:

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica mundial con ingresos que ascienden a 69 000 millones de dólares, que ocupa el puesto 196 en la lista Fortune Global 500 y presta servicio a millones de clientes cada día en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer “Smarter Technology for All” (Tecnología más inteligente para todos), Lenovo se ha basado en su éxito como la mayor empresa de PC del mundo con una cartera completa de productos habilitados para IA, preparados para IA y optimizados para IA (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (servidores, almacenamiento, periferia, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), software, soluciones y servicios. La inversión continua de Lenovo en innovación que cambia el mundo está construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de Hong Kong con el nombre de Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

Acerca de Sphere Entertainment

Sphere Entertainment Co., una empresa líder en entretenimiento en directo y medios de comunicación, incluye Sphere, un medio de entretenimiento de nueva generación impulsado por tecnologías de vanguardia para redefinir el futuro del entretenimiento. El primer local de Sphere se inauguró en Las Vegas en septiembre de 2023. Además, la empresa incluye MSG Networks, que opera dos redes regionales de deportes y entretenimiento, MSG Network y MSG Sportsnet, así como un producto de streaming autenticado y directo al consumidor, MSG+, que ofrece entre otros programas una amplia gama de contenidos deportivos en directo. Más información en sphereentertainmentco.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

