Lenovo integra IA y robótica para ofrecer soluciones minoristas más inteligentes

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Lenovo presentó hoy tres nuevas soluciones minoristas que combinan lo mejor de las tecnologías de robótica e inteligencia artificial. Cada una de estas soluciones, que tendrá su estreno en NRF 2025, en la ciudad de Nueva York, fue probada en el campo y testeada en entornos comerciales.

Lenovo Retail Content Management Services permite que los minoristas creen, programen y exhiban contenidos digitales en pantallas de toda la tienda, para optimizar la gestión de los contenidos multimedia y permitir actualizaciones en tiempo real y mensajes segmentados para difundir, generar interés y aumentar las ventas. La solución completa abarca todo el hardware y el software necesarios, y puede implementarse, mantenerse y gestionarse en varias ubicaciones en todo el mundo.

Una cadena de alimentos y bebidas líder ha implementado este servicio de gestión de contenido en más de 100 tiendas, y ha logrado importantes ahorros de costos gracias a campañas promocionales de gestión dinámica, un menor uso de materiales de marketing en papel y la reducción del personal que se necesita para manejar tanto las campañas como los dispositivos.

Lenovo Retail Robotics con Yunji ofrece entregas independientes y automatizadas de comida, artículos para huéspedes, servicios de habitación y paquetes pequeños a clientes en hoteles y centros comerciales. Al integrar software y servicios con robots modulares, el objetivo de esta solución es mejorar la satisfacción del cliente, mejorar la eficiencia de logística y permitir una gestión de recursos más inteligente.

Esto representa un avance respecto a los robots minoristas tradicionales en tres aspectos. Primero, este diseño modular del robot permite una personalización sencilla para una amplia gama de aplicaciones, a diferencia de otros robots que se limitan a realizar una sola tarea. En segundo lugar, la inteligencia artificial, la navegación y el reconocimiento de visión permiten interacciones de alta calidad con clientes, lo que, combinado con los menores tiempos de entrega, hace que la satisfacción del cliente sea más alta. Por último, recopila datos mientras trabaja y alimenta un bucle de información con tecnología de IA que puede integrarse en la cadena de suministro, el servicio al cliente y las plataformas de toma de decisiones de marketing.

La solución robótica, lanzada en alianza con Yunji Technology, ha demostrado su efectividad en el mundo real. Implementada en un hotel de 400 habitaciones, por ejemplo, manejó más del 90 % de los pedidos de los huéspedes y servicios de despacho de comida, lo que representó un importante ahorro en personal y aumentó un 20 % los ingresos por ventas. Actualmente, las soluciones robóticas de Yunji también se están implementando en más de 30.000 hoteles, entre ellos algunos pertenecientes a Hilton Hotels & Resorts, Huazhu Group, InterContinental Hotels Group, Jinjiang Group y Marriott Hotels & Resorts.

“ Aunque hay mucho de moda en relación con la IA y otras tecnologías, los ejemplos de implementaciones en soluciones prácticas que brindan resultados comerciales medibles son mucho menos frecuentes”, opinó Lawrence Yu, gerente general de soluciones minoristas globales de Lenovo. “ Más que nunca, hoy los minoristas enfrentan desafíos enormes y requieren tecnología que trabaje para ellos como pocas veces en la historia. Los antecedentes de Lenovo en el sector minorista y su trabajo con alguno de los nombre más grandes de la industria significa que podemos diseñar, implementar y gestionar soluciones minoristas y de turismo de última generación con bajos gastos de capital y alta confianza”.

Superamos los desafíos que representa la IA en el sector minorista

La implementación de recursos de TI complejos como la IA de forma segura y responsable, y con un rendimiento de la inversión maximizado y responsable, sigue siendo un desafío importante para las empresas del sector minorista.

Lenovo AI Fast Start permite superar este desafío y ayuda a que los minoristas demuestren el valor comercial de sus casos de uso en plataformas de IA personal, IA empresarial y IA pública en cuestión de semanas. Permite acceder a socios, expertos y recursos de IA que ayudarán a que los minoristas generen rápidamente una solución de caso de uso de IA de forma segura con sus propios datos y puedan adaptarla a sus necesidades específicas, acelerando el progreso hasta una implementación completa.

Una gama de productos Lenovo TruScale as a Service adicional permite implementar IA a escala, con velocidad y flexibilidad, además de bajos gastos de capital. Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) ofrece una cartera de dispositivos de IA completa y libera valiosos recursos de TI con un modelo por suscripción predecible y escalable. TruScale DaaS permite realizar actualizaciones más rápidas sin costos por adelantado.

Lenovo TruScale Infrastructure as a Service (IaaS) combina las ventajas de la infraestructura local con la flexibilidad de una experiencia similar a la nube. Lenovo ofrece a los minoristas soluciones personalizadas para entornos de nube híbrida y multinube, almacenamiento infinito y computación de alto rendimiento (HPC). El nuevo producto TruScale GPU as a Service de Lenovo mejora TruScale for HPC con orquestación de cargas de trabajo avanzadas y medición de uso, para garantizar la disponibilidad y maximizar la productividad de recursos de GPU con alto consumo de IA.

“ Aunque se proyecta una recuperación de las ventas minoristas globales en 2025, la baja confianza de los consumidores continuará plagando el sector. Esto impide que los minoristas capturen esta oportunidad de crecimiento al optimizar los costos y mejorar la satisfacción del cliente gracias a la IA”, explicó Lawrence Yu. “ Al confiar en la profunda experiencia con el sector minorista de Lenovo, nuestro enfoque de IA híbrida escalable líder de la industria y nuestra capacidad de entrega a nivel global, el minorista de hoy puede mejorar considerablemente sus posibilidades de alcanzar un éxito sostenible”.

Para obtener más información sobre las soluciones minoristas de Lenovo, visite https://techtoday.lenovo.com/us/en/solutions/retail.

Lenovo es un gigante tecnológico global con ingresos por 57.000 millones de dólares que ocupa el puesto 217 en el ranking Fortune Global 500 y presta servicios a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Decidido a hacer realidad su audaz visión de ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo ha aprovechado su éxito como la empresa de PC más grande del mundo para desarrollar una cartera de productos del bolsillo a la nube compuesta por dispositivos con tecnología de IA, preparados para IA y optimizados para IA (PC, estaciones de trabajo, teléfonos inteligentes, tabletas), infraestructura (servidores, almacenamiento, perímetro, computación de alto rendimiento e infraestructura definida por software), software, soluciones y servicios. Las continuas inversiones de Lenovo en innovaciones que cambian el mundo están construyendo un futuro más equitativo, confiable e inteligente para todas las personas en todas partes. Lenovo cotiza en la bolsa de valores de Hong Kong bajo el nombre Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y entérese de las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

