Lenovo Group: Resultados financieros del segundo trimestre 2025/26

HONG KONG--(BUSINESS WIRE)--Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), junto con sus subsidiarias (en adelante, "el grupo"), hoy informó resultados récord para el segundo trimestre del año fiscal 2025/26, con ingresos totales que alcanzan un máximo histórico de $20 500 millones de dólares estadounidenses: un aumento interanual del 15 %. Los ingresos netos ajustados[1] crecieron un 25 % en relación con los $512 millones de dólares estadounidenses del año anterior, y el beneficio de ingresos netos ajustados se amplió al 2,5 %, impulsado por mayores ingresos. En conjunto, estos datos reflejan la solidez del desempeño operativo del grupo, ya que excluyen el impacto de la pérdida no monetaria por valor razonable de los warrants, el interés nominal de los bonos convertibles y otros conceptos no monetarios.





El grupo logró un crecimiento interanual en la franja alta de los dos dígitos en ingresos en todos sus principales grupos de negocio y lugares de venta. La proporción de ingresos relacionados con la IA aumentó en 13 puntos porcentuales interanuales, lo que representa el 30 % de los ingresos totales del grupo en este trimestre. El crecimiento se vio impulsado por un aumento en la franja alta de los dos dígitos en ingresos por servidores de IA y por un aumento de tres dígitos en los ingresos por el crecimiento en los segmentos de PC de IA, teléfonos inteligentes de IA y servicios de IA.

Estos resultados son testimonio de la estrategia clara, la excelencia operativa y la innovación constante del grupo, lo que refleja no solo la solidez de su negocio actual, sino también la resiliencia de su exclusivo modelo "global/local" y la visión de una empresa creada para liderar la era de la inteligencia artificial. Con la primera ola de desarrollo de infraestructuras en la era de la IA, la tendencia está evolucionando hacia una fase más centrada en las personas y las empresas, mientras que los grandes modelos de lenguaje se vuelven productos estandarizados y las prioridades de los usuarios tienden hacia la personalización y el ámbito privado. Esta evolución abre nuevas oportunidades en dispositivos, infraestructura híbrida y soluciones personalizadas, lo que permite al grupo ampliar su liderazgo en IA personal y seguir ofreciendo su propuesta de valor en IA empresarial.

A medida que el entorno macroeconómico se estabiliza, Lenovo mantiene el compromiso de ejecutar su estrategia de IA híbrida e invertir en innovación para ofrecer rendimientos sostenibles a largo plazo a los accionistas y hacer que la IA sea verdaderamente personalizada.

El Consejo de Administración de Lenovo declaró un dividendo provisional de 8,50 centavos de dólar hongkonés por acción.

Cita del presidente y director ejecutivo, Yuanqing Yang:

“ Aprovechando la tendencia de democratización de la IA, y gracias a nuestra estrategia clara, excelencia operativa e innovación constante, en Lenovo logramos otro trimestre de resultados récord y avances importantes tanto en IA personal como en IA empresarial. Seguiremos aprovechando nuestro exclusivo modelo global/local para sortear las incertidumbres y aprovechar las enormes oportunidades de IA híbrida. Esto no solo nos permite ofrecer retornos sostenibles a largo plazo a nuestros accionistas, sino también conseguir que la IA sea verdaderamente personalizada para cada persona y empresa”.

Aspectos financieros destacados:

Segundo trimestre del año fiscal 25/26



En millones de dólares USD Segundo trimestre del año fiscal 24/25



En millones de dólares USD Cambio Ingresos del grupo 20 452 17 850 15 % Ingresos netos (beneficio atribuible a los accionistas) 340 359 (5 %) Ingresos netos ajustados (beneficio atribuible a los accionistas [no HKFRS])[1] 512 409 25 % Ganancia básica por acción (en centavos de USD) 2,77 2,92 (5 %)

IA personal: La innovación reforzó el liderazgo en el mercado y enriqueció el ecosistema

Lenovo responde a la creciente demanda de los consumidores de hiperpersonalización con su estrategia de IA personalizada "Una IA personal en múltiples dispositivos". El superagente de IA personal de Lenovo se lanzará en todo el mundo en la Tech World el 6 de enero de 2026. Un producto que orquesta de manera fluida dispositivos portátiles y ambientales que podrán percibir, aprender y actuar como su usuario y convertirse, en última instancia, en un verdadero gemelo personal de IA.

Intelligent Devices Group (IDG), motor principal de la estrategia de IA personal de Lenovo, presentó resultados sólidos para el segundo trimestre del año fiscal 2025/26:

Los ingresos totales de IDG crecieron casi un 12 % interanual hasta alcanzar los $15 100 millones de dólares estadounidenses.

El liderazgo en el mercado de PC se consolidó con una cuota de mercado récord del 25,6 %, lo que amplió aún más la ventaja sobre el segundo actor del mercado.

Las actividades comerciales de PC y dispositivos inteligentes mantuvieron una rentabilidad líder en el sector, impulsada por el sólido desempeño de los segmentos de alto margen.

La penetración de PC con IA se aceleró y dio cuenta del 33 % de todos los envíos de PC de Lenovo. Lenovo ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de PC con IA para Windows, con una cuota de mercado del 31,1 %. Los teléfonos inteligentes de Motorola alcanzaron volúmenes récord.

El impulso de los dispositivos con IA es especialmente alentador, ya que la proporción de ingresos procedentes de estos dispositivos aumentó 17 puntos con respecto al año anterior, hasta alcanzar el 36 %.

IA empresarial: Aprovechar las ventajas de la IA híbrida, desde la infraestructura hasta las soluciones y los servicios

Lenovo avanza en su estrategia de IA empresarial para ayudar a los clientes a convertir los datos y el conocimiento en información útil y con valor agregado. El grupo se encuentra en buenas condiciones para impulsar la transformación de la IA empresarial y desarrollar un gemelo de IA para los clientes. Se prevé que el cambio de entrenamientos de IA basados en la nube a la inferencia en entornos locales y de borde impulse un mayor crecimiento en dispositivos y aplicaciones de IA, lo que ampliará aún más el mercado total al que puede dirigirse la empresa.

Infrastructure Solutions Group (ISG), motor clave de la infraestructura híbrida de Lenovo, registró un gran crecimiento en el segundo trimestre del año fiscal 2025/26:

Los ingresos crecieron un 24 % interanual hasta alcanzar los $4 100 millones de dólares estadounidenses gracias a la ejecución sostenida de su doble estrategia CSP (proveedor de servicios en la nube) y pequeñas y medianas empresas (SMB).

La unidad de negocio de CSP alcanzó ingresos récord en el segundo trimestre fiscal.

Los ingresos de la unidad de negocio de infraestructura de IA lograron un crecimiento interanual en la franja alta de los dos dígitos con una sólida cartera de proyectos.

Los ingresos procedentes de soluciones de refrigeración líquida líderes en el sector crecieron un 154 % interanual.

Al optimizar los modelos de negocio de SMB para atender mejor las necesidades específicas de los clientes empresariales y pymes, el grupo confía en que el negocio de infraestructuras volverá pronto a un crecimiento rentable.

Solutions and Services Group (SSG) logró un sólido crecimiento en el segundo trimestre del año fiscal 2025/26, mediante su oferta de soluciones y servicios para empresas que aprovechan la ventaja de la IA híbrida de Lenovo:

Los ingresos totales de SSG crecieron un 18 % interanual hasta alcanzar los $2 600 millones de dólares estadounidenses, lo que indica 18 trimestres consecutivos de crecimiento de ingresos interanual.

El margen operativo aumentó 1,9 puntos con respecto al año anterior, hasta superar el 22 %.

Los ingresos por servicios de soporte se aceleraron con un crecimiento interanual de dos dígitos; la proporción de ingresos por servicios administrados y proyectos y soluciones aumentó un punto interanual hasta alcanzar casi el 60 % de los ingresos totales de SSG.

SSG da rienda suelta a todo el potencial de la IA híbrida de Lenovo, combinando la fábrica de IA, los servicios de IA y la biblioteca de IA de soluciones de IA repetibles y escalables para determinadas industrias verticales y funciones horizontales.

Aspectos corporativos y de calificación ambiental, social y de gobernanza destacados

Entre los logros, anuncios y compromisos destacados del último trimestre se incluyen:

[1] Nota sobre los ingresos netos ajustados: La medida ajustada se definió como un indicador financiero que excluye los cambios netos en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, la amortización de activos intangibles resultantes de fusiones y adquisiciones, el deterioro y baja contable de activos intangibles, las ganancias por dilución de la participación en una asociada, la variación del valor razonable de los pasivos financieros derivados relacionados con warrants y los intereses nominales en bonos convertibles; así como los correspondientes efectos del impuesto sobre la renta, si correspondiera.

RESUMEN FINANCIERO DE LENOVO GROUP para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2025 (en millones de dólares USD, excepto los datos sobre acciones) Segundo trimestre



Año fiscal 25/26 Segundo trimestre



Año fiscal 24/25 Cambio anualizado Ingresos 20 452 17 850 15 % Ingresos brutos 3 147 2 796 13 % Margen bruto 15,4 % 15, 7 % (0,3) puntos Gastos operativos (2 504) (2 145) 17 % Gastos en I+D



(incluido en los gastos de operativos) (581) (548) 6% Relación entre gastos e ingresos 12,2 % 12,0 % 0,2 puntos Ingresos operativos 643 651 (1) % Otros ingresos/(gastos) no operativos: netos (149) (178) (16) % Beneficio antes de impuestos 494 473 4 % Carga fiscal (114) (90) 27 % Beneficio del periodo 380 383 (1) % Participaciones no dominantes (40) (24) 62 % Ingresos netos (Beneficio atribuible a los accionistas) 340 359 (5) % Ingresos netos ajustados (Beneficio atribuible a los accionistas [no HKFRS])[1] 512 409 25 % Ganancias por acción (en centavos USD)



Básico



Diluido 2,77 2,52 2,92 2,78 (0,15) (0,26)

