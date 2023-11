Lenovo Group: resultados del segundo trimestre 2023/24

Lenovo observa signos de recuperación en todo el sector tecnológico: registra mejoras en el rendimiento intertrimestral y sigue acelerando el liderazgo en IA

Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), junto con sus filiales ("el Grupo"), anunció hoy los resultados del segundo trimestre e informó unos ingresos del Grupo de 14 400 millones de dólares estadounidenses e ingresos netos de 273 millones de dólares estadounidenses no conforme a las Normas de información financiera de Hong Kong (Hong Kong Financial Reporting Standards, HKFRS)[1] . El margen de beneficio bruto mejoró con respecto al año anterior hasta el 17,5 %, un récord histórico para un segundo trimestre. Los motores de crecimiento diversificado siguieron mostrando un gran rendimiento, con ingresos de los negocios que no son de PC responsables del 40 % de los ingresos del Grupo, hasta tres puntos interanuales.





El Grupo observa signos claros de recuperación en todo el sector tecnológico, siendo la sólida ejecución de su estrategia, la excelencia operativa y la inversión continua en innovación las contribuyentes clave en el aumento de su rendimiento intertrimestral. De cara al futuro, Lenovo seguirá aprovechando las oportunidades creadas por la IA, donde se encuentra en una posición favorable para prosperar gracias su modelo de IA híbrido, la cartera del bolsillo a la nube, el ecosistema y las asociaciones sólidos y la creciente cartera de tecnologías y capacidades de IA. Su actual inversión en innovación y, en particular, en IA, reforzará aún más la capacidad de Lenovo para aprovechar el crecimiento exponencial de la IA e impulsar el crecimiento sostenible y la rentabilidad para el negocio. El Grupo confía en su habilidad para que vuelva a haber un crecimiento interanual muy pronto.

Aspectos financieros destacados:

T2 23/24 millones de USD T2 22/23 millones de USD Cambio Ingresos del Grupo 14 410 17 090 (16 %) Ingresos antes de impuestos 358 710 (50 %) Ingresos netos (utilidades atribuibles a los accionistas de capital) 249 541 (54 %) Ingresos netos (utilidades atribuibles a los accionistas de capital, no conforme a las HKFRS) [1] 273 591 (54 %) Ganancias por acción (centavos de US) 2,09 4,54 (2,45)

El Consejo de administración de Lenovo declaró un dividendo a cuenta de 8,0 centavos de HKD por acción.

Cita del presidente y director general, Yuanqing Yang:

“El último trimestre, a pesar de que el macroentorno presentó desafíos, observamos claros signos de recuperación en todo el sector tecnológico. Gracias a nuestra sólida ejecución, la excelencia operativa y la inversión continua en innovación logramos mejoras en el rendimiento intertrimestral, lo que indica un esperanzador camino hacia la recuperación. Con la ejecución continua de nuestra estrategia de transformación inteligente y nuestro ecosistema de IA y asociaciones reforzados, aprovecharemos todas nuestras capacidades de IA del bolsillo a la nube para permitir aplicaciones de IA híbridas para cualquier empresa y cualquier persona, con el objetivo de impulsar el crecimiento sostenible para nuestro negocio”.

Acelerar el liderazgo de IA

La IA no es nada nuevo para Lenovo y lleva mucho tiempo siendo el foco de atención de su estrategia digital y de transformación inteligente. La empresa destaca su visión de “IA para todos” en su evento sobre innovación Tech World que se celebra en octubre, centrándose especialmente en su modelo para IA híbrida donde coexisten modelos públicos, privados y personales a fin de conseguir que la IA esté al alcance de todos, al tiempo que se respeta la seguridad y la privacidad. La visión de Lenovo incluye una amplia cartera de dispositivos inteligentes con PC habilitados para IA, teléfonos inteligentes, tabletas, así como infraestructura, soluciones y servicios listos y optimizados para la IA. Lenovo se encuentra en una posición única para aprovechar el crecimiento exponencial de la IA gracias a su cartera del bolsillo a la nube, su sólido ecosistema y sus asociaciones (incluida la expansión de la colaboración de la empresa con NVIDIA) y creciente cartera de tecnologías y capacidades de IA.

El presidente y director general de Lenovo Yuanqing Yang compartió escenario en el evento Tech World con líderes de socios globales de Lenovo, incluido el fundador, presidente y director general de NVIDIA, Jensen Huang; la presidenta y directora general de AMD, Dr. Lisa Su, el presidente y director general de Formula 1®, Stefano Domenicali. El presidente y director general de Microsoft, Satya Nadella, el presidente y director general de Qualcomm, Cristiano Amon, y el director general de Intel, Pat Gelsinger, se unieron a Tech World por videoconferencia.

Como ya se anunció el último trimestre, Lenovo se compromete a invertir más de 1000 millones de dólares estadounidenses en innovación impulsada por IA que no solo se asegurará de poder llevar a cabo la visión de “IA para todos”, sino que puede impulsar el crecimiento sostenible para toda la empresa.

Solutions and Services Group (Grupo de Soluciones y Servicios, SSG): récord de ingresos y ganancias operativas, sumando soluciones y servicios de IA

Rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 23/24:

SSG batió récords en el segundo trimestre tanto de ingresos como de rentabilidad, con unos ingresos de 1900 millones de dólares estadounidenses y un margen operativo del 20 %.

Los servicios de soporte y el software fueron el motor central de las ganancias para el Grupo SSG.

Los Servicios gestionados, y servicios de Proyectos y Soluciones siguieron progresando en el segundo trimestre, que ahora en su conjunto conforman el 56 % de los ingresos del SSG, hasta tres puntos interanuales.

Oportunidades y crecimiento sostenible:

SSG experimenta un gran impulso en sus ofertas protagonistas, que incluyen Digital Workplaces Solutions (DWS), nube híbrida y soluciones y servicios sostenibles.

SSG centró sus ofertas protagonistas en dar soporte a determinadas industrias verticales con soluciones y servicios inteligentes, logrando un avance en los tratos con clientes en varios mercados.

La nueva oferta híbrida de Lenovo AI Professional Services Practice también está permitiendo a las empresas utilizar infraestructura híbrida e IA para transformar sus negocios.

Infrastructure Solutions Group (Grupo de Soluciones de Infraestructura, ISG): haciendo frente a los factores adversos del mercado, con una infraestructura de IA híbrida

Rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 23/24:

Los ingresos del ISG disminuyeron con respecto al año anterior hasta los 2000 millones de dólares estadounidenses, un impacto inevitable de los aspectos adversos de una industria macroeconómica más amplia, de la recesión económica y de la migración de plataformas.

El ISG ofreció un gran rendimiento en almacenamiento, software y servicios e impulsó el crecimiento de la computación de alto rendimiento (HPC) y del borde.

El negocio del almacenamiento logró un récord de ingresos histórico, convirtiéndose Lenovo en el tercer proveedor de almacenamiento más grande del mundo.

Oportunidades y crecimiento sostenible:

A medida que la IA híbrida continua su desarrollo, impulsará el crecimiento y la diversificación futuros del mercado mundial de infraestructura de ICT en el cual Lenovo ocupa una posición favorable gracias a su amplia cartera de productos y soluciones de infraestructura.

ISG seguirá reforzando la competitividad de su cartera, así como la excelencia operativa y confía en que vuelva a haber un crecimiento y rentabilidad lo antes posible.

Intelligent Devices Group (Grupo de Dispositivos Inteligentes, IDG): reforzar el liderazgo del mercado y atraer oportunidades de dispositivos de IA

Rendimiento del segundo trimestre del año fiscal 23/24:

El IDG mantuvo su posición de liderazgo en el segundo trimestre tanto para envíos de PC como para activaciones, a pesar de los desafíos del mercado.

Los ingresos disminuyeron con respecto al año anterior hasta los 11 500 millones de dólares estadounidenses, pero la adaptación de la rentabilidad se mantuvo con un margen operativo líder en el sector del 7,4 %.

El negocio de teléfonos inteligentes logró un crecimiento interanual de dos dígitos en envíos del mercado, a pesar de que, en general, el mercado se mantuvo invariable. El mercado mejoró su competitividad global de productos y optimizó su cartera con una gama más amplia de productos prémium, con un récord de productos prémium impulsado por las ventas de Razr.

Oportunidades y crecimiento sostenible:

De cara al futuro, el IDG aprovechará por completo la IA generativa para acelerar el lanzamiento de la próxima generación de dispositivos de IA, incluido el lanzamiento de un PC IA el próximo año.

Lenovo seguirá invirtiendo en innovación tecnológica para su crecimiento y competitividad a largo plazo.

Aspectos destacados de ASG

Lenovo ha obtenido reconocimiento por varios logros en materia de ASG durante el pasado trimestre, como:

Haber sido incluido en el Índice de sostenibilidad corporativa Hang Seng de 2023, donde obtuvo la mayor puntuación de la industria de TI por sus logros ambientales y sociales.

El Grupo también fue nombrado “Campeón” en la matriz global de liderazgo en ecosistemas de sostenibilidad de Canalys.

El grupo fue reconocido como campeón de EPEAT Climate, con más de 400 productos registrados como parte del primer listado de productos EPEAT Climate+. EPEAT es la principal etiqueta ecológica mundial para productos electrónicos y tecnológicos.

En septiembre, Lenovo se unió a la iniciativa Forward Faster del Pacto Mundial de la ONU para acelerar la actuación del sector privado en relación con los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la ONU con el objetivo de cumplir con la Agenda 2030.

[1] La medida no conforme a las HKFRS se ajustó excluyendo los cambios netos del valor razonable de los activos financieros al valor razonable a través de ganancias o pérdidas, la amortización de los activos intangibles resultantes de las fusiones y adquisiciones, los cargos relacionados con las fusiones y adquisiciones; y los correspondientes efectos del impuesto sobre la renta, si los hubiere.

Acerca de Lenovo

Lenovo es una potencia tecnológica global con ingresos de 62 000 millones de dólares estadounidenses, ocupa el puesto 217 en Fortune Global 500, emplea a 77 000 personas en todo el mundo y atiende a millones de clientes todos los días en 180 mercados. Centrada en una visión audaz para ofrecer tecnología más inteligente para todos, Lenovo se ha basado en su éxito como la empresa más grande de PC del mundo al expandirse a nuevas áreas de crecimiento que alimentan el progreso de tecnologías de «Nueva TI» (cliente, borde, nube, red e inteligencia), entre las que se incluyen servidor, almacenamiento, móvil, software, soluciones y servicios. Esta transformación, junto con la innovación que cambia el mundo de Lenovo, está construyendo un futuro más inteligente, inclusivo y confiable para todos, en todas partes. Lenovo cotiza en la Bolsa de Hong Kong bajo Lenovo Group Limited (HKSE: 992)(ADR: LNVGY). Para obtener más información, visite https://www.lenovo.com y lea las últimas noticias a través de nuestro StoryHub.

LENOVO GROUP RESUMEN FINANCIERO Correspondiente al trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2023 (en millones de USD, salvo por los datos por acción)

T2 23/24

T2 22/23

Cambio interanual Ingresos 14 410 17 090 (16)% Beneficio bruto 2522 2877 (12)% Margen de beneficio bruto 17,5% 16,8% 0.7 pts Gastos operativos (2008) (2026) (1)% Gastos de I+D (498) (556) (10)% (incluidos en los gastos operativos) Relación entre gastos e ingresos 13,9% 11,9% 2.0 pts Beneficio operativo 514 851 (40)% Otros ingresos/(gastos) no operativos – neto (156) (141) 11% Ingresos antes de impuestos 358 710 (50)% Cargas fiscales (69) (156) (56)% Utilidades del período 289 554 (48)% Participaciones minoritarias (40) (13) 215% Beneficios atribuibles a los accionistas 249 541 (54)% Beneficios atribuibles a los accionistas, no conforme a las HKFRS [1] 273 591 (54)% Ganancias por acción (centavos de USD) Básicas 2,09 4,54 (2,45) Diluidas 1,99 4,23 (2,24)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

