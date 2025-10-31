Legora recauda 150 millones de dólares en la Serie C para acelerar el lanzamiento global de su plataforma de IA para profesionales del derecho

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Legora, la plataforma colaborativa de IA para abogados, anuncia que ha finalizado una ronda de financiación de Serie C de 150 millones de dólares con una valoración de 1800 millones de dólares, liderada por Bessemer Venture Partners, con una importante aportación de los inversores actuales ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark y Y Combinator, con el fin de acelerar su expansión global y su creciente plan de desarrollo de productos.





La ronda de financiación se produce en un contexto de rápido crecimiento de la demanda de la plataforma basada en IA de Legora para profesionales del ámbito jurídico durante los últimos seis meses. Desde mayo de 2025, la base de clientes de Legora ha pasado de 250 a más de 400, mientras que el número de mercados en los que opera se ha duplicado, pasando de 20 a más de 40.

Legora colabora actualmente con muchas de las empresas y despachos de abogados más prestigiosos del mundo, entre ellos Linklaters, Cleary Gottlieb, Goodwin y MinterEllison, no solo como clientes, sino como colaboradores estratégicos. Decenas de miles de profesionales del derecho utilizan Legora cada día para revisar e investigar con precisión, redactar documentos de forma más inteligente y colaborar sin complicaciones.

Max Junestrand, director ejecutivo y cofundador de Legora, declaró:



“Estamos asistiendo a una demanda astronómica de nuestro producto. Los profesionales del derecho de todo el mundo están adoptando la IA en su trabajo a un ritmo sin precedentes, y no podría estar más orgulloso de apoyar a nuestros clientes en este viaje. Agradezco el firme respaldo de nuestros inversores, que nos permite llevar a cabo nuestra visión: hacer realidad el abogado del futuro y la colaboración perfecta entre la IA y la inteligencia humana”.

El éxito de Legora responde a su enfoque colaborativo para desarrollar e integrar la IA. Más que una plataforma, Legora es un socio de confianza para sus clientes, con quienes trabaja codo a codo desde la primera interacción hasta la implementación a gran escala y más allá. Esto garantiza soluciones que se ajustan perfectamente a las necesidades de los clientes y que son aceptadas por toda la organización, lo que genera un impacto inmediato y una transformación duradera en el sector de los servicios jurídicos.

“Legora es un ejemplo de cómo las empresas de IA más transformadoras reinventan la forma de trabajar: no solo han creado otra herramienta tecnológica jurídica más, sino una plataforma colaborativa de IA que mejora la práctica del derecho en sí misma”, explicó Sameer Dholakia, socio de Bessemer Venture Partners. “El enfoque centrado en el cliente y la excepcional velocidad de desarrollo de productos de Max y su equipo posicionan a Legora para liderar la transformación mediante la IA del sector de los servicios jurídicos, valorado en billones de dólares”.

Con oficinas en Estocolmo, Londres, Nueva York, Denver y Sídney, Legora ha creado un equipo de casi 200 expertos jurídicos y tecnólogos. En el próximo año, la empresa tiene como objetivo duplicar su tamaño y establecer nuevos centros globales para reforzar su capacidad de satisfacer las necesidades de una base de clientes internacionales en expansión.

Max Junestrand añadió:



“Legora se está convirtiendo rápidamente en el socio de referencia para los profesionales del derecho de todo el mundo, ya que facilita su trabajo y lo hace más gratificante y rentable. Hemos logrado grandes avances, pero esto es solo el principio, y llevar a cabo nuestra visión exigirá una dedicación incansable y un arduo trabajo por parte de todo el equipo. Estamos entusiasmados con la siguiente etapa de nuestro proyecto y con la oportunidad de generar un impacto duradero en la profesión jurídica”.

Acerca de Legora

La plataforma colaborativa de IA de Legora ayuda a los abogados a revisar e investigar más rápido, redactar con mayor inteligencia y asesorar con precisión. Con el respaldo de inversores de talla mundial como Bessemer Venture Partners, ICONIQ, General Catalyst, Redpoint Ventures, Benchmark y Y Combinator, Legora presta servicios a más de 400 bufetes de abogados y equipos jurídicos internos líderes en más de 40 mercados.

Contacts

legora@firstlightgroup.io