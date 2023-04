Legisladores republicanos impulsan ley para investigar a Biden por millonaria ayuda a Ucrania

Legisladores republicanos impulsan una ley que obligue al presidente de Estados Unidos (EEUU), Joe Biden, a explicar con detalles la millonaria ayuda a Ucrania.

El promotor de la iniciativa es el congresista Matt Gaetz, quien interpuso la moción ante la Cámara Baja el pasado 17 de abril.

“Se busca una resolución para obligar al presidente Joe Biden a que proporcione informes sobre sus planes de asistencia militar a Ucrania”, detalla el proyecto ley.

Por medio de un comunicado, los legisladores han detallado la necesidad de conocer la millonaria ayuda que EEUU ha brindado a Ucrania.

“Lo que se busca es que transmita los documentos que describen los planes para la asistencia militar a Ucrania”, se lee en el documento presentado por Rosendale.

The American people deserve answers after the leaked reports that there are U.S. special forces on the ground in Ukraine.

Thank you to @RepEliCrane, @RepMattGaetz, @RepScottPerry, @RepLuna, @RepBobGood, and @RepAndyBiggsAZ for joining this effort. https://t.co/SbSLTNk65I

— Matt Rosendale (@RepRosendale) April 17, 2023