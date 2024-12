Legacy League Game Show™ de Experian celebra un año de empoderar a los estudiantes de HBCU y HSI

Más del 99 % de los estudiantes que participan en el innovador programa afirman que la experiencia aumentó sus conocimientos financieros

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian celebra el primer aniversario de The Legacy League Game Show™, un evento innovador, interactivo y lleno de energía que fue diseñado para educar e involucrar a los adultos jóvenes en la educación financiera. El programa principal dentro de la iniciativa B.A.L.L. for Life™, el concurso de juegos combina la emoción del trivial y la participación del público en una competencia en la que los estudiantes se enfrentan a sus compañeros de las Historically Black Colleges and Universities (HBCU) y de las Hispanic Serving Institutions (HSI), poniendo a prueba sus conocimientos sobre crédito y asuntos monetarios.









El 40 % de los consumidores menores de 25 años son invisibles al crédito, lo que afecta desproporcionadamente a las comunidades de color (26 % de los consumidores hispanos y 28 % de los negros, frente al 16 % de los blancos y el 16 % de los asiáticos). La Legacy League Game Show™ fomenta una comprensión más profunda del crédito, la gestión de la deuda y el bienestar financiero general. Cerca del 100 % de las personas que asistieron que fueron encuestados afirman haber adquirido nuevos conocimientos gracias a la experiencia.

" Estamos encantados de celebrar el primer aniversario de The Legacy League Game Show™ y su impacto positivo en los consumidores jóvenes de todo el país", dijo Raudy Pérez, directora sénior de asociaciones externas de diversidad, equidad e inclusión. " Sé de primera mano que normalizar y modernizar la conversación sobre el dinero y el crédito para los jóvenes es clave para la educación financiera y la creación de riqueza generacional. Al mezclar la emoción de un concurso con lecciones financieras del mundo real, hemos creado una experiencia única que hace que aprender sobre crédito y finanzas resulte emocionante y relevante para la vida cotidiana de la gente".

The Legacy League Game Show™ cumplió un año en el lugar donde debutó en 2023: en el EntreprenUTSA de la Universidad de Texas San Antonio, del que Experian fue patrocinador principal. El espectáculo ha viajado a 10 universidades y eventos en los Estados Unidos, incluida la National Urban League 2024 convention, la UnidosUS Education Summit, la Universidad Estatal Morgan y la Universidad Shaw. A la diversión se han unido invitados especiales, como el rapero y destacado jugador de baloncesto universitario Flau’jae, el cómico y actor Mike Merrill, el receptor de la Universidad Estatal de Luisiana Chris Hilton, Jr. y el nominado al Grammy D Smoke.

" The Legacy League Game Show™, impulsado por el programa B.A.L.L. for Life de Experian, transformó la forma en que los asistentes a la Liga Nacional Urbana se involucran con el contenido de educación financiera", dijo Kristian Buchanan Newman, vicepresidente de Activaciones de Asociaciones de la Liga Nacional Urbana. " Esta experiencia dinámica e interactiva ha entretenido y capacitado a los participantes para tomar el control de su futuro financiero de una manera moderna. Experian ha redefinido la forma de hablar sobre el crédito y la creación de riqueza, creando un impacto duradero y conexiones significativas para nuestro movimiento".

" La Legacy League Game Show™ es una forma increíblemente innovadora, llena de energía, divertida e impactante de enseñar créditos a los jóvenes, y también a la generación de más edad. La integración de la música, los colores, los animadores y los juegos que los estudiantes ven en la televisión, junto con los premios y el aprendizaje técnico es extremadamente atractiva y duradera. Este es un modelo de cómo enseñar cualquier cosa a la Generación Z y a otras generaciones", dijo Gwen Garnett, directora ejecutiva del Centro para el Avance Financiero de HomeFree-USA.

En 2025, The Legacy League Game Show™ continuará su gira en escuelas y eventos de todo Estados Unidos, entre los que se incluyen los siguientes:

Concurso de presentaciones #IYKYK (If You Know You Know) en colaboración con HomeFree-USA

Universidad de Illinois en colaboración con Hispanic Alliance for Career Enhancement (HACE)

Conferencia Nacional UnidosUS

Eche un vistazo a la acción en las paradas del Legacy League Game Show en 2024 haciendo clic aquí.



Obtenga más información sobre B.A.L.L. for Life haciendo clic aquí.



Puede obtener información sobre el compromiso de Experian con las comunidades desfavorecidas en El Poder que TÚ tienes 2024: Informe de diversidad, equidad, inclusión e impacto social

