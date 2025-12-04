Leer libros reduce la pena de prisión en Brasil: la medida que impacta a miles

El programa para reducir condena en prisión por leer libros en Brasil ha ganado notoriedad en los últimos años. El sistema penitenciario federal y algunos estados brasileños permiten que los reclusos disminuyan parte de sus penas a cambio de lectura y resúmenes, una iniciativa que busca fomentar la rehabilitación y el acceso a la educación dentro de las cárceles.

Este programa, conocido oficialmente como “Remisión de Pena por Lectura” («Remição de Pena pela Leitura»), autoriza a los internos a leer libros aprobados por el sistema penitenciario y entregar un trabajo escrito sobre cada obra. Por cada libro leído y reporte aceptado, se reduce la sentencia hasta en cuatro días, con un máximo de 12 libros al año. Esto puede significar casi un mes menos bajo custodia en el mejor escenario posible.

La política, avalada por resoluciones del Consejo Nacional de Justicia, plantea que la lectura no sólo reduce la violencia dentro de los penales, sino que busca dotar a los reclusos de herramientas intelectuales para su reinserción social.

Sin embargo, la medida ha generado debates en la sociedad. Sus críticos consideran que podría ser fácil de manipular o influir poco en el comportamiento real. Pero especialistas en derechos humanos y educación argumentan que esta oportunidad motiva cambios positivos y combate el estigma, en línea con experiencias similares en otros países.