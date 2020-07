Lebron: "Por cada paso que alguien da, los negros debemos dar cinco"

Lebron James, la estrella de la National Basketball Association (NBA), después de un entrenamiento con su equipo de baloncesto los Lakers, brindó fuertes declraciones por medio de una rueda de prensa, donde alzó la voz para generar consciencia sobre el racismos, exigiendo justicia ante los crimenes de odio, que han quedado en impunidad.

El jugadores de los Lakers, continua aprovechando los medios de comunicación y no ha perdido la oportunidad para denunciar los actos inhumanos hacia la raza negra. En medio de la rueda de prensa fue preguntado por el movimiento “Black Lives Matter” a lo que contesto:

“Mucha gente habla de ello como de un movimiento. Cuando eres negro, no es un movimiento. Es un estilo de vida. Nos sentamos aquí y decimos que es un movimiento y, OK, ¿cuánto va a durar este movimiento? Desafortunadamente, en Estados Unidos y en la sociedad, no ha habido ningún maldito movimiento para nosotros. No, esto es una forma de la vida. Cuando te despiertas y eres negro, eso es lo que es”

El encuentro de os periodistas con los jugadores de baloncesto, después del partido amistoso entre los Lakers ante los Mavericks se enfoco en la postura en cuanto a la descriminación racial. La entrevista se extendió a 15 minutos donde Lebron aprovechó en denunciar las causas injustas en las que muchos están sometidos en Estados Unidos.

Lebron, no solo se convirtio en uno de los jugadores más importantes de la NBA, sino también en un líder que levanta la voz para los que han sido ignorados en la sociedad, uno de sus compañeros de equipo, Anthony Davis , asegura que “ Cuando él habla, la gentes escucha”.

“Quiero seguir arrojando luz sobre la justicia para Breonna Taylor y su familia y todo lo que está sucediendo con esa situación. Queremos arrestar a los policías que cometieron ese crimen. La NBA, y nosotros como los jugadores, y yo como uno de los líderes de esta Liga, quiero que su familia sepa y quiero que el estado de Kentucky sepa que lo sentimos y queremos justicia. Lo que está bien está bien y lo que está mal está mal. Y esta es una situación equivocada”, afirmó Lebron, que escribió ‘ Justice4BreonnaT’ en sus zapatillas.

El jugador de los Lakers, animó a sus compañeros a seguir con sus reivindicaciones porque “es un momento en el que se nos escucha” y explicó las diferencias que ve en la sociedad: “Por un paso que otra persona podría tener que dar, sabemos que los negros tenemos que dar cinco pasos más. Lo entendemos. Lo sabemos. Pero también es lo que nos hace tan fuertes, nos hace tan poderosos, nos hace tan únicos, porque tuvimos muchas dificultades en nuestra vida. Es desgarrador, hombre. Ustedes no entienden. A menos que sean una persona de color, ustedes no lo entienden. Entiendo que podrían sentirlo, pero nunca podrían entender realmente lo que es ser negro en América”.