LeBron James logra triple doble histórico a los 41 años antes del All Star

En la antesala de su 22ª participación consecutiva en el Juego de las Estrellas, LeBron James volvió a hacer historia en la NBA. El alero de los Los Angeles Lakers se convirtió en el jugador de mayor edad en registrar un triple doble en la liga, durante la victoria 124-104 frente a los Dallas Mavericks.

Con 41 años, James firmó una actuación de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias, liderando a su equipo ante la ausencia por lesión de Luka Doncic. Aunque el triunfo ya estaba asegurado, permaneció en la cancha hasta conseguir el rebote que le faltaba para completar la hazaña. El público respondió con una ovación de pie antes de que fuera sustituido por su hijo, Bronny James.

Hasta ahora, el récord de jugador más veterano con un triple doble pertenecía a Karl Malone, quien lo logró en 2003 a los 40 años. James amplía así su legado, que incluye el título de máximo anotador histórico de la NBA.

Con este resultado, los Lakers escalaron al quinto lugar de la Conferencia Oeste, mientras que Dallas continúa en una racha negativa y se ubica fuera de puestos de clasificación.

En otro encuentro destacado, los campeones defensores, Oklahoma City Thunder, cayeron 110-93 ante los Milwaukee Bucks. Más allá del marcador, la noche estuvo marcada por el debut del serbio Nikola Topic, quien regresó a las canchas tras superar un tratamiento contra el cáncer testicular. El joven base recibió una cálida ovación al ingresar al partido y disputó 12 minutos.

La jornada, última antes del receso por el fin de semana del All Star en Inglewood, también dejó la victoria de los Portland Trail Blazers 135-119 sobre el Utah Jazz, con 31 puntos de Jrue Holiday.