LeBron James genera expectativa con el anuncio de su “Segunda Decisión”

El astro de la NBA, LeBron James, se prepara para iniciar su temporada número 23 en la liga cuando los Los Angeles Lakers se enfrenten a los Houston Rockets en el partido inaugural de la campaña 2025. Sin embargo, antes de volver a la cancha, el jugador ha dejado a sus fanáticos intrigados con un misterioso anuncio al que ha llamado “The Second Decision” (La Segunda Decisión).

A través de sus redes sociales, James compartió este lunes un breve video en el que aparece sentado frente a otro hombre en una cancha de baloncesto. En la publicación se puede leer el mensaje: “La decisión de todas las decisiones”, acompañado de un saludo, una corona y el hashtag #TheSecondDecision.

El título hace referencia a su recordada “Decisión” de 2010, cuando anunció en un programa televisivo que dejaba a los Cleveland Cavaliers para unirse al Miami Heat, movimiento que marcó una nueva era en la NBA.

Por ahora, se desconoce el contenido del anuncio. Algunos especulan que podría tratarse de su retiro, ya que el basquetbolista cumplirá 41 años en diciembre y se encuentra en el último año de su contrato. Otros, en cambio, creen que podría estar relacionado con alguno de sus múltiples proyectos fuera de las canchas.

Sea cual sea el motivo, los aficionados esperan con gran expectativa el 7 de octubre para conocer cuál será la próxima gran decisión en la legendaria carrera de LeBron James.