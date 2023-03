LeBron James abre Starbucks en Ohio y ofrece más que café

Además de ser uno de los mejores jugadores de la NBA ,LeBron James ha construido a lo largo de su carrera un imperio alejado del baloncesto teniendo mucho éxito en el mundo de los negocios y continua retribuyendo a su ciudad natal.

A principios de este mes, LeBron James Family Foundation ,anunció su asociación con Starbucks Coffee Company: se presentará una “tienda comunitaria” en Akron, Ohio, dirigida por los estudiantes, maestros y padres de James.

Michele Campbell, directora ejecutiva de LeBron James Family Foundation en una declaración escrita dijo ,“La visión de House Three Thirty es satisfacer las necesidades de nuestras familias de más experiencia laboral y capacitación laboral práctica. Eso se extiende a cada faceta del amplio espacio, incluida esta ubicación única de Starbucks”,

Campbell agregó : “Estamos muy agradecidos con Starbucks por confiar en nosotros para ayudar a reescribir el manual sobre cómo es la capacitación laboral y cómo podemos emplear a las personas para su futuro. Lo que puede esperar de esta ubicación es miembros del equipo atentos y preparados, un servicio “mejor”, un ambiente cálido y acogedor, y un modelo de comunidad que creemos que puede cambiar el mundo”.

La LeBron James Family Foundation Utilizando el eslogan “We Are Family” , el programa de capacitación proporcionará las habilidades necesarias para lograr los objetivos profesionales. También habrá un énfasis en las habilidades esenciales para la vida. Las ganancias de todas las ventas en Starbucks irán a la fundación.

House Three Thirty abre este jueves y el café Starbucks estará ubicado dentro del edificio a poca distancia de I Promise School y contará con un área de descanso familiar, así como con un patio al aire libre al que todos pueden acceder.

“La oportunidad de aprender, trabajar y servir a mi comunidad de esta manera increíble me cambia la vida a mí y a todos los que trabajan en House Three Thirty”, dijo D’Onjai White, subgerente de tienda de Starbucks y miembro del equipo de House Three Thirty.

“Esperamos brindar un tipo de servicio completamente nuevo ‘We Are Family’ que solo puede obtener aquí porque esta oportunidad significa mucho para nosotros”, añadió