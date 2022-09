Lead Real Estate Co., Ltd. anuncia presentación de declaración de inscripción para oferta pública inicial propuesta en NASDAQ Global Market

TOKIO–(BUSINESS WIRE)–Lead Real Estate Co., Ltd. (“LRE” o la “Compañía”), un desarrollador en crecimiento de propiedades residenciales de lujo, incluidos condominios y viviendas unifamiliares, en Tokio y la jurisdicción de Kanagawa anunció que, el 11 de agosto de 2022, presentó de manera pública una declaración de inscripción con el Formulario F-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores (“SEC”) de los EE. UU. en relación con una oferta pública inicial propuesta de sus Acciones Depositarias Americanas (“ADS”), cada una de las cuales representa una acción ordinaria de la Compañía. Aún no se han determinado la cantidad de ADS que se ofrecerán ni el rango de precios para la oferta propuesta. LRE ha presentado una solicitud para registrar sus ADS en Nasdaq Global Market.

Se ha presentado ante la SEC una declaración de inscripción con el Formulario F-1 en relación con la oferta propuesta, pero aún no ha entrado en vigor. No podrán venderse los valores de la Compañía, así como tampoco podrán aceptarse ofertas de compra, antes de la entrada en vigencia de la declaración de inscripción.

El presente comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta para comprar los valores de la Compañía, así como tampoco se producirán ventas de valores de la Compañía en ningún estado o jurisdicción en los cuales dicha oferta, solicitud o venta se considerarían ilegales en caso de producirse antes del registro o la calificación en virtud de las leyes que regulan los valores aplicables en cualquier estado o jurisdicción. La oferta se encuentra sujeta a las condiciones del mercado y, en este sentido, no puede garantizarse si o cuándo se completará la oferta, ni la dimensión real ni los términos de la oferta.

Acerca de Lead Real Estate Co., Ltd.

LRE es un desarrollador en crecimiento de propiedades residenciales de lujo, incluidos condominios y viviendas unifamiliares, en Tokio y la jurisdicción de Kanagawa. Además, la Compañía opera hoteles en Tokio y renta unidades en edificios de apartamentos a clientes particulares en Japón y en Dallas, Texas. En octubre de 2021, la Compañía lanzó su plataforma interactiva de medios, llamada Glocaly, como plataforma de marketing y registros cuya finalidad es facilitar la búsqueda de correspondencias entre vendedores y compradores de condominios.

LRE tiene previsto utilizar las ganancias netas obtenidas de su oferta pública inicial propuesta para ampliar el negocio a nivel local y desarrollar su plataforma Glocaly, y, además, para fines corporativos generales.

Descripción general de LRE

Nombre de la compañía: Lead Real Estate Co., Ltd.



Sede: 16-11-6, Nanpeidai-cho, Shibuya-ku, Tokio, Japón



Director ejecutivo/Fundador: Eiji Nagara



Negocios: Desarrollo y venta de bienes inmuebles, operación de hoteles y alquileres residenciales.

