Le quitan nacionalidad estadounidense después de 61 años, el insólito caso del doctor Sobhani

El caso del doctor Siavash Sobhani, quien fue a tramitar un pasaporte y le quitaron la nacionalidad estadounidense después de 61 años, ha indignado a la comunidad migrante en Estados Unidos (EEUU).

De acuerdo con el medio estadounidense The Washington Post, el médico nació en Virginia cuando su padre, un diplomático iraní, trabajaba en la embajada de Irán en los EEUU.

Desde que nació, Sobhani fue reconocido como un ciudadano estadounidense; estudiando y trabajando en la nación norteamericana hasta que fue a renovar su pasaporte y después de 61 años le dijeron que su nacionalidad había sido revocada.

El argumento fue que se cometió un error al darle la nacionalidad estadounidense, error que buscaron enmendar seis décadas después.

Sobhani detalló que la carta del Departamento de Estado explicada que la ciudadanía estadounidense le había sido revocada, algo que le sorprendió y preocupó enormemente.

Según funcionarios del Departamento de Estado, el médico no tenía derecho a la nacionalidad porque al momento del nacimiento su padre ejercía como diplomático de la Embajada de Irán.

“Como miembro de la familia de sus padres en el momento de su nacimiento, usted también gozaba de plena inmunidad diplomática frente a la jurisdicción de Estados Unidos… Como tal, no nació sujeto a la jurisdicción de Estados Unidos. Por lo tanto, no adquirió la ciudadanía estadounidense al nacer”, cita la notificación enviada 61 años después de haberle otorgado su residencia.

Sobhani indicó que a pesar de que se le explica que puede volver a solicitar su residencia permanente, la carta del Departamento de Estado lo tomó por sorpresa.

“Soy médico. He estado aquí toda mi vida. He pagado mis impuestos. He votado por presidentes. He servido a mi comunidad en el norte de Virginia. Durante la pandemia, estuve trabajando, poniéndome en riesgo a mí mismo, poniendo en riesgo a mi familia. Así que cuando te dicen después de 61 años, ‘Oh, hubo un error, ya no eres ciudadano estadounidense‘, es realmente, realmente impactante”, dijo el galeno sobre su cambio de estatus migratorio seis décadas después.