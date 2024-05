Lawrence, el sacerdote “gamer” acusado por gastar $40,000 en juegos como Candy Crush y Pokémon Go

EEUU.- El caso de un sacerdote que utilizó los fondos de la iglesia para comprar juegos como Candy Crush, Mario Kart y Pokémon Go se ha viralizado en las redes sociales.

En total, el religioso se gastó 40 mil dólares en las aplicaciones de juegos que disfrutó por un corto tiempo sin que la iglesia se enterara del importante desfalco económico.

Según se informó, Lawrence Kozak, ahora exsacerdote de la parroquia St Tomas More en Pittstown, Pensilvania, hizo transacciones a nombre de la iglesia para juegos como el famoso Mario Kart y otros.

“Con el ID de Apple de Kozak se cargaron alrededor de 44 mil dólares a una tarjeta de crédito asociada a la parroquia”, informó el medio estadounidense CBS.

Investigaciones de la policía confirman que hubo más de 2,000 transacciones marcadas como juegos en un documento que abarca desde septiembre del 2019 a junio del 2022.

“Las transacciones eran para obtener energía, un concepto que se utiliza para que los usuarios obtengan ganancias para jugar”, se informó sobre la investigación en contra del ahora exsacerdote.

Kobak, ahora debe responder ante los tribunales por utilizar fondos a los que no estaba autorizado para juegos como Candy Crush y Pokémon Go.

Los delitos que se le imputan so no haber realizado la disposición requerida de los fondos y acceder a un dispositivo para el que no estaba autorizado.