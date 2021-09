L’ATTITUDE ANUNCIA SU PROGRAMACIÓN DE ENTRETENIMIENTO DE 2021, QUE INCLUYE AL CAMPEÓN MUNDIAL DE BOXEO CANELO ÁLVAREZ, LOS GANADORES DE MÚLTIPLES PREMIOS GRAMMY EMILIO Y GLORIA ESTEFAN Y MUCHOS MAS

L’ATTITUDE continúa con su misión de destacar a los talentos latinos emergentes con el anuncio de los participantes de LATINXT 2021 y su constante apoyo a las voces latinas de EE.UU. que generan impactos culturales y económicos en los medios

SAN DIEGO–(BUSINESS WIRE)–L’ATTITUDE regresa a San Diego este mes para una fantástica experiencia en persona que llevará a algunos de los más talentosos intérpretes, guionistas y cineastas latinos de Hollywood al escenario del evento. Se llevará a cabo durante cuatro días en el Manchester Grand Hyatt desde el miércoles 20 de septiembre hasta el sábado 2 de octubre. La programación de entretenimiento de L’ATTITUDE incluye conversaciones introspectivas con el elenco y el equipo de producción de The Garcias de HBO Max, las películas Bingo Hell y Madres de Welcome to The Blumhouse de Amazon Studios y la lista de galardonados de LATINXT de este año.

Lanzada inicialmente en 2018 junto a la actriz y empresaria Zoe Saldaña y el cineasta Robert Rodriguez, la lista LATINXT de 2021 incluye a talentos de cine y televisión que están redefiniendo la identidad latina en Estados Unidos. Entre los destacados galardonados figuran Michael Cimino de Love, Victor de Hulu, la finalista de America’s Got Talent Gina Brillon, Zoey Luna de Dear Evan Hansen de Universal y Al Madrigal, que protagonizará, escribirá y producirá su nueva sitcom Guerrillas como parte de su nuevo acuerdo general de varios años con CBS Studios.

El cofundador de L’ATTITUDE Sol Trujillo reconoce los esfuerzos y logros que han hecho los homenajeados de LATINXT de este año y espera con ansias reconocerlos en el evento de este año. “Los datos revelan que los latinos están impulsando el crecimiento y las ganancias en la industria del entretenimiento mucho más que cualquier otro grupo demográfico. Cada año, esperamos poder presentar a los integrantes de la lista LATINXT y brindarles una plataforma que les aportará más exposición en la industria. He visto a muchos de nuestros galardonados de años anteriores, como Camila Mendes, Isabela Merced y Leslie Grace, causar un gran impacto luego de su participación en el escenario de L’ATTITUDE, y espero ansiosamente ver cómo seguirán floreciendo las carreras de los homenajeados de este año”.

A continuación figura la lista completa de talentos y creativos emergentes que componen la lista LATINXT de 2021:

Artistas: Michael Cimino – Actor y cantante que protagoniza Love, Victor de Hulu Zoey Luna – Actriz, Dear Evan Hansen de Universal Gina Brillon – Comediante, finalista de America’s Got Talent Jake T. Austin – Actor, Daft State Rafael L. Silva– Actor, 9-1-1: Lone Star Rafael Cebrián, Actor, Acapulco



Director: Carlos López Estrada – Director de Blindspotting y la película de Walt Disney Raya and the Last Dragon



Guionista: Danny Fernández – Guionista y actor, cuyos créditos incluyen Diary of a Future President para Disney+ y Love, Victor para Hulu



Productores/Showrunners: Al Madrigal – Productor, actor, coguionista de Guerrillas de CBS Moisés Zamora – Creador, productor ejecutivo y co-showrunner de Selena: The Series para Netflix



Los homenajeados participarán en el evento de este año subiéndose al escenario durante las sesiones de LATINXT, que se llevarán a cabo el jueves 30 de septiembre. Las sesiones de LATINXT darán comienzo con una conversación especial que traerá de regreso a los galardonados del año pasado cuyas carreras siguen prosperando. Estos talentosos ex participantes, que incluyen a Adria Arjona (Morbius de Sony Pictures), Alexa Mansour (The Walking Dead: World Beyond de AMC) y Rhenzy Feliz (Encanto de Walt Disney), se reunirán en el escenario para compartir sus experiencias de LATINXT 2020 y ayudarán a rendir homenaje a los galardonados de este año. Las sesiones LATINXT de este año incluirán paneles que destacarán los siguientes temas:

Talento latino en alza

Mirando el pasado, presente y futuro de las historias latinas

Conversaciones con cineastas latinos y el elenco de las películas Bingo Hell y Madres de ‘Welcome to the Blumhouse’ de Amazon

Las sesiones de LATINXT son solo una parte de la amplia agenda del evento L’ATTITUDE, que abarcará cuatro días de paneles que cubrirán temáticas de negocios, finanzas, política, deportes y entretenimiento, con paneles sobre música latina y los próximos contenidos en streaming, cine y televisión.

Otros paneles enfocados en el entretenimiento incluyen:

Emilio y Gloria Estefan

Conversación con el elenco y el equipo de producción de The Garcias de HBO Max

Conversación informal con Bob Chapek, CEO de The Walt Disney Company

Conversación informal con John Stankey, CEO, AT&T

Conversación informal con Tony Vinciquerra, director y CEO, Sony Pictures Entertainment

Lanzamiento nacional del Latino Donor Collaborative Media Report

Además de las sesiones de entretenimiento programadas de LATINXT y adicionales, el evento contará con su gala anual L’ATTITUDE, curada por el socio Emilio Estefan. La gala del viernes por la noche incluirá la presentación de la cantante y compositora Lupita Infante, las palabras del campeón de boxeo mexicano Canelo Álvarez y la entrega del premio al liderazgo de L’ATTITUDE de este año. Aunque la persona homenajeada todavía no fue anunciada, el premio se entrega a personas que, tanto en su vida personal como su trabajo, han alcanzado un éxito individual ejemplar, que luego aprovecharon para mejorar las vidas de otras personas. Entre los homenajeados de años pasados figuran Emilio Estefan, Eva Longoria y el chef José Andrés.

“Mientras organizaba la gala de este año, sabía que teníamos que incluir a Lupita Infante como una de las artistas de la noche, ya que su música y su talento cautivarán a todos los asistentes”, comentó Emilio Estefan. “En cuanto a Canelo, estamos muy emocionados de que se una a nosotros para poder rendir homenaje a sus logros del año pasado y destacar su fantástica carrera. Esta será una gran noche para que los invitados se relajen y disfruten de una noche repleta de gastronomía, música y celebración”.

El evento de cuatro días reúne a talentos de Apple, Amazon Studios, AMC, Blumhouse Productions, HBO Max, Hulu, NBC, Paramount Plus, Sony Pictures Entertainment, Universal Pictures y Walt Disney Studios. También asistirán líderes ejecutivos de compañías como Bank of America, Nike, Cisco, Lululemon, The Home Depot, Morgan Stanley y UPS, entre otras, junto a medios nacionales asociados como MSNBC, CNBC, Telemundo, Dow Jones, The Wall Street Journal, Barron’s y MarketWatch.

Para obtener más información sobre la iniciativa LATINXT, la programación organizada e inscribirte en el evento, visita www.lattitude.net.

SOBRE L’ATTITUDE

Creación del ejecutivo empresarial internacional Sol Trujillo y del cofundador y CEO de NAHREP Gary Acosta, L’ATTITUDE reúne una lista de primer nivel de gerentes generales, celebridades, economistas, educadores, emprendedores, periodistas, políticos e influencers de la industria en su conferencia anual. En el evento, los participantes entablan un diálogo abierto en torno a los hechos y datos más recientes relacionados con la nueva economía dominante y los latinos de Estados Unidos que la impulsan. Como su nombre lo indica, L’ATTITUDE se trata de mantenerse en camino hacia un futuro económico próspero y sostenible para EE.UU. Los latinos de EE.UU., la población base más grande, joven y de crecimiento más veloz de nuestra nación, representan a casi 1 de cada 5 estadounidenses, casi 1 de cada 4 millennials, casi 1 de cada 3 alphas y contribuyen con más de $2,3 billones del PIB, lo que la convierte en la 8ª economía del mundo si se tratara de un país independiente. L’ATTITUDE ofrece exposiciones, paneles de conversación, sesiones interactivas y entretenimiento con la participación de las principales celebridades.

