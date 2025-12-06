Lattice se alza con el premio Global Semiconductor Alliance Award 2025

‒ Fue distinguida como la empresa de semiconductores pública más respetada al lograr entre 100 y 500 millones de dólares en ventas anuales ‒

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), el líder programable de baja energía, anunció hoy que fue seleccionado como ‘Empresa de semiconductores pública más respetada’ en los premios Global Semiconductor Alliance (GSA) Awards 2025. Los premios GSA reconocen a empresas que han demostrado excelencia a través de su éxito, visión, estrategia y oportunidades futuras en el sector, según lo determinado por los votos de los miembros de GSA.





“Para nosotros es un honor este reconocimiento otorgado por Global Semiconductor Alliance y nuestros pares, que nos distinguen como una de las empresas de semiconductores públicas más respetadas de 2025. Este premio refleja la dedicación del equipo de Lattice y la confianza de nuestros clientes, socios, proveedores e inversores. Con vistas al futuro, seguimos completamente enfocados en impulsar la innovación y fortalecer nuestro papel como líder programable de baja energía en soluciones de sistemas y semiconductores”, señaló Ford Tamer, director general de Lattice Semiconductor.

Los premios GSA anuales celebran los logros del sector de semiconductores y distinguen a las empresas de mejor rendimiento y a los principales líderes. Los miembros de GSA representan al 80 por ciento del sector de semiconductores, que está valuado en más de 620 mil millones de dólares.

Acerca de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.

Para más información sobre Lattice, visite www.latticesemi.com. También puede seguirnos a través de LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.

AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

