Lattice presentará su innovación de IA en el perímetro en la conferencia FPGA Horizons

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), el líder programable de bajo consumo de energía, anunció hoy su participación en la próxima conferencia FPGA Horizons, que se llevará a cabo el 7 de octubre de 2025 en Londres (Reino Unido).





Como parte del programa técnico de la conferencia, Lattice ofrecerá una presentación y organizará una demostración para explicar la forma en que sus soluciones de FPGA de bajo consumo de energía permiten el avance de la IA en el perímetro.

Quién: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Qué/cuándo (GMT+2): 7 de octubre de 2025 Presentación de demostración de IA en el perímetro Charla técnica (de 11 a 11:30 a. m.): Cómo resolver el rompecabezas de energía: el camino de las FPGA de Lattice hacia un bajo consumo de energía transparente

Dónde: Conferencia FPGA Horizons, Pullman London St Pancras, 100-110 Euston Road, NW1 2AJ, Reino Unido



FPGA Horizons es una conferencia que se lleva a cabo en el Reino Unido orientada a especialistas en la industria de matrices de puertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés).

Recursos complementarios

Para obtener más información sobre Lattice, visite https://www.latticesemi.com

Para obtener más información sobre la conferencia, visite https://www.fpgahorizons.com/

Acerca de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.

Más información sobre Lattice en www.latticesemi.com. También puede seguirnos en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.

AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:

Sophia Hong



Lattice Semiconductor



503-268-8786



Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTACTO PARA INVERSORES:

Rick Muscha



Lattice Semiconductor



408-826-6000



Rick.Muscha@latticesemi.com