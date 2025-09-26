Lattice presentará su innovación de IA en el perímetro en la conferencia FPGA Horizons

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), el líder programable de bajo consumo de energía, anunció hoy su participación en la próxima conferencia FPGA Horizons, que se llevará a cabo el 7 de octubre de 2025 en Londres (Reino Unido).
Como parte del programa técnico de la conferencia, Lattice ofrecerá una presentación y organizará una demostración para explicar la forma en que sus soluciones de FPGA de bajo consumo de energía permiten el avance de la IA en el perímetro.
- Quién: Lattice Semiconductor
- Qué/cuándo (GMT+2):
- 7 de octubre de 2025
- Presentación de demostración de IA en el perímetro
- Charla técnica (de 11 a 11:30 a. m.):
- Cómo resolver el rompecabezas de energía: el camino de las FPGA de Lattice hacia un bajo consumo de energía transparente
- Dónde:
- Conferencia FPGA Horizons, Pullman London St Pancras, 100-110 Euston Road, NW1 2AJ, Reino Unido
FPGA Horizons es una conferencia que se lleva a cabo en el Reino Unido orientada a especialistas en la industria de matrices de puertas programables en campo (FPGA, por sus siglas en inglés).
Acerca de Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.
Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.
AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
