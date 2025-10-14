Lattice presenta MachXO5-NX TDQ, la primera familia de FPGA del sector preparadas para PQC

‒ Establece un nuevo parámetro de referencia en FPGA de control seguro con criptografía poscuántica plenamente compatible con CNSA 2.0, criptoagilidad y raíz de confianza de hardware para la infraestructura de la próxima generación ‒

HILLSBORO, Oregon--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), líder en programables de bajo consumo, ha presentado hoy la familia Lattice MachXO5™-NX TDQ, los primeros FPGA de control seguro del sector que son totalmente compatibles con la criptografía poscuántica (PQC) y el algoritmo de seguridad nacional comercial, Commercial National Security Algorithm (CNSA) 2.0. Diseñados con la tecnología de la plataforma galardonada Lattice Nexus™, los FPGA MachXO5-NX TDQ ofrecen una seguridad, fiabilidad y flexibilidad sin igual para las aplicaciones informáticas, de comunicaciones, industriales y automovilísticas, para afrontar las crecientes amenazas de los ciberataques cuánticos.





“Los avances en computación cuántica aumentan la urgencia de tomar medidas de seguridad que resistan la cuántica en todos los sectores”, ha asegurado Esam Elashmawi, director de estrategia y marketing de Lattice Semiconductor. “Con MachXO5-NX TDQ, Lattice es la primera empresa en comercializar una familia de FPGA de control seguro que no solo cumple con los requisitos de seguridad actuales, sino que también asegura una criptoagilidad y una raíz de confianza de hardware perfectas para preparar la infraestructura de nuestros clientes de cara a las amenazas en constante evolución”.

Ventajas de la familia de FPGA Lattice MachXO5-NX TDQ:

Conjunto completo de PQC compatible con CNSA 2.0 Los primeros y únicos algoritmos PQC completos, aprobados por CNSA 2.0 y el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) (LMS, XMSS, ML-DSA, ML-KEM, AES256-GCM, SHA2, SHA3, SHAKE) para asegurar una protección robusta contra las amenazas cuánticas Flujo de bits autenticado y/o cifrado que garantiza la integridad de los datos y la protección contra el acceso no autorizado con ML-DSA, LMS, XMSS, AES256 Criptoagilidad única, pendiente de patente, con capacidad de actualización de los algoritmos sobre el terreno y protección de versión antirretroceso para facilitar la adaptación constante a los estándares en evolución Gestión segura de las claves de flujo de bits con claves raíz revocables y una jerarquía sofisticada de claves tanto para PQC como para las claves clásicas

Criptografía de avanzada Complemento completo de algoritmos criptográficos simétricos y asimétricos clásicos avanzados (AES-CBC/GCM de 256 bits, ECDSA-384/521, SHA-384/512, RSA de 3072/4096 bits) para proteger la secuencia de bits y los datos del usuario Motor de composición de los identificadores de dispositivos (DICE), protocolo de seguridad y modelo de datos (SPDM) y compatibilidad con Lattice SupplyGuard™, que garantizan la certificación y la gestión segura del ciclo y la cadena de suministro para una seguridad integral, que se pueda adaptar a los cambios futuros

Raíz de confianza (RoT) de hardware Arranque de un solo chip de confianza, con flash integrado Secreto único del dispositivo (UDS) que garantiza la identidad distintiva del dispositivo Memoria de configuración no volátil integrada y memoria flash de usuario (UFM) con partición flexible y bloqueo seguro Control del bloqueo completo de la interfaz de programación (SPI, JTAG), que asegura una protección total Resistencia a los ataques de canal lateral (SCA) y algoritmos compatibles con el programa de validación NIST Cryptographic Algorithm Validation Program (CAVP)



Además, Lattice ha ampliado su familia de dispositivos Lattice MachXO5-NX con RoT con los nuevos dispositivos MachXO5-NX TD, que brindan nuevas opciones de densidad y encapsulado. Ya se pueden adquirir estos dispositivos nuevos FPGA Lattice MachXO5-NX TDQ y MachXO5-NX TD y se han enviado a los clientes líderes del sector de las comunicaciones y la informática; son compatibles con la última versión del software de diseño Lattice Radiant™.

Conozca la innovación PQC-Ready de Lattice en la OCP Global Summit

Lattice realizará demostraciones en directo de sus últimas soluciones FPGA, en particular, del MachXO5-NX TDQ para una infraestructura de centro de datos segura y optimizada para IA, en la cumbre OCP Global Summit, que se realizará del 14 al 16 de octubre de 2025 en el Centro de Convenciones de San José, California. Visite Lattice en el stand n.º A23 para experimentar en primera persona la seguridad preparada para el futuro: PQC compatible con CNSA 2.0, conectividad inteligente y aceleración de IA con eficiencia energética.

Recursos complementarios

Para saber más sobre Lattice MachXO5-NX TDQ, visite la página web del producto, lea el blog de lanzamiento, o descargue el libro blanco aquí.

Para saber más sobre la participación de Lattice en la Cumbre Global OCP, lea el anuncio del evento.

Para saber más sobre Lattice, visite https://www.latticesemi.com

Acerca de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.

Para más información sobre Lattice, visite www.latticesemi.com. También puede seguirnos a través de LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.

AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTO PARA LA PRENSA:

Sophia Hong



Lattice Semiconductor



503-268-8786



Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTACTO PARA LOS INVERSORES:

Rick Muscha



Lattice Semiconductor



408-826-6000



Rick.Muscha@latticesemi.com