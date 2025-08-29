The Wire

Lattice mostrará su liderazgo en innovación del internet de las cosas industrial y seguridad en la FPGAworld Conference 2025

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), líder en programación de bajo consumo, anunció hoy su participación en la próxima FPGAworld Conference 2025, que tendrá lugar el 9 de septiembre de 2025 en Suecia.


Como parte del programa técnico de la conferencia, Lattice ofrecerá presentaciones y organizará una exhibición de demostraciones centrada en el internet de las cosas —industrial y avanzado— y el diseño de sistemas seguros basados en las FPGA de Lattice.

  • ¿Quién?: Lattice Semiconductor
  • ¿Qué y cuándo? (GMT+2):
    • 9 de septiembre de 2025
    • Exhibición de demostraciones
    • Presentaciones (Sesión: 12:50 – 2:05 p.m.):
      • Desafíos del internet de las cosas industrial y soluciones para la comunicación en tiempo real
      • Construcción de sistemas de alta seguridad con FPGA de Lattice
  • ¿Dónde?:
    • FPGAworld Conference, AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Suecia

La FPGAworld Conference es un foro internacional para investigadores, ingenieros, docentes, estudiantes y hackers. Cubre temas como sistemas complejos FPGA SoC analógicos/digitales/software, productos basados en FPGA/ASIC, casos educativos e industriales, y más.

Acerca de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.

Más información sobre Lattice en www.latticesemi.com. También puede seguirnos en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.

AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTO PARA LOS MEDIOS:
Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTACTO PARA INVERSORES:
Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com

