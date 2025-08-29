Lattice mostrará su liderazgo en innovación del internet de las cosas industrial y seguridad en la FPGAworld Conference 2025

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), líder en programación de bajo consumo, anunció hoy su participación en la próxima FPGAworld Conference 2025, que tendrá lugar el 9 de septiembre de 2025 en Suecia.
Como parte del programa técnico de la conferencia, Lattice ofrecerá presentaciones y organizará una exhibición de demostraciones centrada en el internet de las cosas —industrial y avanzado— y el diseño de sistemas seguros basados en las FPGA de Lattice.
- ¿Quién?: Lattice Semiconductor
- ¿Qué y cuándo? (GMT+2):
- 9 de septiembre de 2025
- Exhibición de demostraciones
- Presentaciones (Sesión: 12:50 – 2:05 p.m.):
- Desafíos del internet de las cosas industrial y soluciones para la comunicación en tiempo real
- Construcción de sistemas de alta seguridad con FPGA de Lattice
- ¿Dónde?:
- FPGAworld Conference, AFRY, Frösundaleden 2A, 169 70 Solna, Suecia
La FPGAworld Conference es un foro internacional para investigadores, ingenieros, docentes, estudiantes y hackers. Cubre temas como sistemas complejos FPGA SoC analógicos/digitales/software, productos basados en FPGA/ASIC, casos educativos e industriales, y más.
Recursos de apoyo
- Para obtener más información sobre Lattice, visite https://www.latticesemi.com
- Para obtener más información sobre la conferencia, visite https://fpgaworld.com/
Acerca de Lattice Semiconductor
Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.
Más información sobre Lattice en www.latticesemi.com. También puede seguirnos en LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, WeChat o Weibo.
Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.
AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.
El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.
