Lattice exhibirá soluciones de IA en el perímetro e industriales avanzadas en SPS 2025

  • Business Wire | 13-11-2025.12:07 pm.

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), el líder programable de baja energía, anunció hoy su participación en la exposición SPS 2025, que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en Núremberg (Alemania).


Lattice ofrecerá una presentación sobre soluciones de control de motor seguras y realizará demostraciones de tecnología junto a socios de la industria dedicadas a la visión integrada avanzada y las aplicaciones de aprendizaje automático para el mercado industrial.

  • Quién: Lattice Semiconductor
  • Qué/cuándo (GMT+2):
    • Del 25 al 27 de noviembre de 2025: demostración de visión integrada y aprendizaje automático
      • Stand de EtherCAT Technology Group (pabellón 5, n.° 310)
      • Stand de Exor (pabellón 9, n.° 375)
    • 25 de noviembre de 2025: Tech Talk (de 11 a 11:30 a. m.)
      • Plataforma de control de movimiento conectado segura para motores de CA: una innovación colaborativa entre Analog Devices y Lattice Semiconductor
  • Dónde:
    • Nuremberg Messe, Núremberg (Alemania)

SPS (Smart Product Solution) 2025 es una de las ferias comerciales de digitalización y automatización industrial líderes a nivel mundial. Abarca todo el espectro de automatización digital e inteligente, desde sensores y tecnología de control hasta comunicación industrial, software y sistemas integrados. El evento es una plataforma para la innovación y el intercambio de conocimientos y contactos en tecnologías de automatización, como la IoT industrial, la robótica con tecnología de IA y la sostenibilidad.

Acerca de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.

Para más información sobre Lattice, visite www.latticesemi.com. También puede seguirnos a través de LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.

AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

CONTACTO PARA MEDIOS DE COMUNICACIÓN:
Sophia Hong

Lattice Semiconductor

503-268-8786

Sophia.Hong@latticesemi.com

CONTACTO PARA INVERSORES:
Rick Muscha

Lattice Semiconductor

408-826-6000

Rick.Muscha@latticesemi.com

