Lattice exhibirá soluciones de IA en el perímetro e industriales avanzadas en SPS 2025

HILLSBORO, Oregón--(BUSINESS WIRE)--Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC), el líder programable de baja energía, anunció hoy su participación en la exposición SPS 2025, que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre en Núremberg (Alemania).





Lattice ofrecerá una presentación sobre soluciones de control de motor seguras y realizará demostraciones de tecnología junto a socios de la industria dedicadas a la visión integrada avanzada y las aplicaciones de aprendizaje automático para el mercado industrial.

Quién: Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor Qué/cuándo (GMT+2): Del 25 al 27 de noviembre de 2025: demostración de visión integrada y aprendizaje automático Stand de EtherCAT Technology Group (pabellón 5, n.° 310) Stand de Exor (pabellón 9, n.° 375) 25 de noviembre de 2025: Tech Talk (de 11 a 11:30 a. m.) Plataforma de control de movimiento conectado segura para motores de CA: una innovación colaborativa entre Analog Devices y Lattice Semiconductor

Dónde: Nuremberg Messe, Núremberg (Alemania)



SPS (Smart Product Solution) 2025 es una de las ferias comerciales de digitalización y automatización industrial líderes a nivel mundial. Abarca todo el espectro de automatización digital e inteligente, desde sensores y tecnología de control hasta comunicación industrial, software y sistemas integrados. El evento es una plataforma para la innovación y el intercambio de conocimientos y contactos en tecnologías de automatización, como la IoT industrial, la robótica con tecnología de IA y la sostenibilidad.

Acerca de Lattice Semiconductor

Lattice Semiconductor (NASDAQ: LSCC) es el líder programable de baja energía. Resolvemos problemas de los clientes en toda la red, del perímetro a la nube, en los pujantes mercados de comunicaciones, computación, industria, automotores y consumo. Nuestra tecnología, relaciones de larga data y compromiso con un soporte de clase mundial permiten que nuestros clientes liberen rápida y fácilmente su innovación para crear un mundo inteligente, seguro y conectado.

Para más información sobre Lattice, visite www.latticesemi.com. También puede seguirnos a través de LinkedIn, X, Facebook, YouTube, WeChat, o Weibo.

Lattice Semiconductor Corporation, Lattice Semiconductor (y Design) y las designaciones de productos específicos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Lattice Semiconductor Corporation o sus filiales en los Estados Unidos y/o en otros países. El uso de la palabra “socio” no implica una sociedad legal entre Lattice y ninguna otra entidad.

AVISO GENERAL: El resto de los nombres de productos utilizados en esta publicación se mencionan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos titulares.

