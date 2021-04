Latina hija de inmigrantes indígenas es aceptada en Harvard

Elizabeth Esteban, es la latina hija de inmigrantes indígenas que fue aceptada en la prestigiosa universidad de Harvard, cumpliendo uno de sus grandes sueños.

La noticia la dio a conocer la joven de orígenes puerépechas en un video que fue publicado en las redes sociales y se viralizó.

Según la filmación, la joven hija de inmigrantes indígenas alcanzó una beca completa y dijo sentirse orgullosa por el logró.

‘Valió la pena porque ya mi hija logró lo que ella tanto anhelaba: estudiar, y pues ahora con más razón. Estoy muy orgullosa de ella’, dijo la madre de Elizabeth.

Además, relató que llegaron a EEUU desde Michoacán, México, para trabajar en los campos agrícolas.

La joven hija de inmigrantes indígenas y sus padres viven en una casa móvil en el valle de Coachella.

‘Al principio no iba a aplicar para Harvard porque no sentía que mis logros merecían tener una universidad así de prestigiosa. Y yo no tengo una persona que conozca cómo para someter las aplicaciones ahí’, dijo la Esteban.

La inmigrante ha tenido que estar estudiando en línea durante el último año ante la emergencia del Covid-19.

Sus escasos recursos económicos y otras dificultades no fueron impedimento para lograr su meta.

Elizabeth, sueña con estudiar Ciencias Políticas y convertirse en una congresista de su región.