Latbc y Protegrity anuncian Alianza para acelerar la Protección de Datos de las empresas latinoamericanas.

En respuesta a la creciente demanda de soluciones de seguridad de datos en LATAM, Protegrity y Latbc apoyarán a sus clientes para hacer frente a la Evolución de los Datos, la IA y las Iniciativas de Analítica.

SALT LAKE CITY–(BUSINESS WIRE)–Protegrity, líder mundial en seguridad de datos, se asocia con Latbc, una importante empresa de consultoría tecnológica con sede en la Ciudad de México, para llevar la Plataforma de Protección de Datos de Protegrity a las empresas en el mercado latinoamericano (LATAM) a través de la banca, los servicios financieros, el comercio, la salud y otras industrias. A través de su alianza, Protegrity y Latbc ayudarán a las empresas a avanzar de forma segura en sus esfuerzos de transformación digital y a abrazar la próxima ola de innovación en Inteligencia Artificial. La Plataforma de Protección de Datos de Protegrity asegura la información personal identificable (PII) y cualquier dato sensible, ayudando a los negocios de LATAM a cumplir con las cambiantes regulaciones de privacidad regionales y globales, como el cumplimiento del PCI DSS para los clientes de servicios financieros. Protegrity y Latbc también apoyarán a sus clientes mediante la habilitación de servicios en la nube y la seguridad de los sistemas de Inteligencia Artificial y Analítica para acelerar la innovación.

“ Hacer que los datos sensibles sean accesibles para diferentes casos de uso y al mismo tiempo cumplir con las normas de privacidad puede ser un desafío para la gestión de las empresas”, dijo el CEO de Latbc, Xavier Espinosa de los Monteros. “ Los riesgos son altos, por lo que la preparación tiene que ser rigurosa, y las empresas deben tener un camino claro en el que puedan mover, analizar y almacenar datos de forma segura. Nuestra alianza con Protegrity es una gran oportunidad para ofrecer a nuestros clientes la capacidad de proteger y gestionar con seguridad sus datos sensibles, especialmente cuando las empresas se enfrentan a una rápida transformación digital durante la pandemia de COVID-19″. Junto con Protegrity, brindamos tranquilidad a las empresas, sus empleados y sus clientes, a la vez que abrimos importantes oportunidades para la innovación”.

Latbc opera en Latinoamérica, centrándose en el potencial ilimitado de los datos. A medida que las empresas de todo el mundo se dan cuenta de la importancia de los datos para impulsar la innovación, la protección de los datos también ha cobrado gran relevancia, especialmente en las industrias donde las regulaciones de privacidad han cambiado drásticamente. La asociación entre Protegrity y Latbc resuelve los desafíos de la seguridad y el gobierno de los datos, de manera que las empresas puedan afrontar los más altos estándares de cumplimiento a medida que incorporan el poder de la IA y el Machine Learning a sus negocios.

“ Nos sentimos honrados de unir esfuerzos con Latbc para alentar a las organizaciones manejadas a través de los datos, para que protejan sus datos y sus negocios mientras se enfocan en el siguiente nivel de innovación”, dijo el Presidente y CEO de Protegrity, Rick Farnell. “ Hay una gran demanda de clientes en LATAM que buscan transformar sus estrategias de seguridad de datos a la par que obtienen más valor de sus datos. Latbc ha adoptado nuestro enfoque líder en la industria de la protección de datos y estamos mutuamente comprometidos en apoyar a nuestros clientes en su camino para asegurar la transformación digital”.

Regístrate hoy al webinar del próximo martes 24 de noviembre a las 8:30 a.m. CST Unleash the Power of Secure Data para aprender cómo Protegrity y Latbc ayudarán a las empresas a descubrir y proteger información sensible para liberar el potencial de los datos.

Website: protegrity.com

Twitter: @Protegrity

LinkedIn: linkedin.com/company/protegrity/

Sobre Protegrity

Protegrity es líder mundial en seguridad de datos; protege los datos confidenciales en todas partes y pone a prueba a las empresas a medida que evolucionan las normativas sobre la privacidad de los datos. Con Protegrity, las empresas pueden asegurar los datos dondequiera que residan, controlar cómo están protegidos y tener la confianza de que los datos están seguros. La Plataforma de Protección de Datos Protegrity es una alternativa moderna a los tradicionalmente complejos métodos de protección de datos que dejan vacíos en la seguridad. Ya sea encriptado, utilizando fichas o aplicando modelos de privacidad, Protegrity asegura los datos a la velocidad de los negocios. Las profundas integraciones con Snowflake, Amazon Redshift, Teradata, Oracle, Microsoft SQL Server, Cloudera, Databricks y muchas otras aplicaciones empresariales garantizan que los datos permanezcan totalmente protegidos en entornos híbridos en la nube, multi-nube y en las plataformas on premise. Protegrity protege los datos confidenciales de más de mil millones de personas en empresas globales, incluidos cinco de los 40 bancos más grandes del mundo, cinco de los 10 principales proveedores de seguros de salud y tres de las principales empresas multinacionales del mundo. Con más de dos décadas de innovación líder en la industria. Protegrity permite a las empresas aprovechar el valor de sus datos y acelerar los plazos de transformación digital, sin poner en peligro el derecho fundamental de los individuos a la privacidad.

Website: latbc.com

Twitter: @latbc

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/latbc

Sobre LATBC

LATBC es una firma consultora de alta tecnología comprometida con los datos. En los últimos 17 años han entregado más de 250 proyectos exitosos en los Estados Unidos y América Central y Sudamérica, con miles de colaboradores increíbles.

LATBC es un verdadero creyente del valor de los datos. Su objetivo es hacer que los datos sean la potencia de las actividades productivas, el motor y el combustible de cada empresa. Grande no es suficiente en datos; lo que importa son las acciones que tomas con ellos.

latbc.com

Contacts

Andrew Smith



Bhava Communications for Protegrity



protegrity@bhavacom.com

+1 (310) 941-7251