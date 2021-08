Las redes “explotan” con las imágenes de Messi en su primer entrenamiento con el PSG

El video y las fotografías del astro del fútbol argentino Lionel Messi en su primer entrenamiento han generado una “ola” de comentarios, viralizando rápidamente la noticia.

Este jueves, Messi se incorporó al trabajo con sus compañeros del Paris Saint Germain (PSG), club que compartió en las redes las imágenes exclusivas del jugador.

Su primer entrenamiento en el Camp des Loges generó expectativa, al igual que su llegaba a París y la firma de un contrato por dos temporadas.

La “Pulga”, como se le conoce en el mundo del deporte, llegó a las 9:15 de la mañana (hora local) instalaciones del centro deportivo.

“Arribo al lugar casi dos horas antes de que empezara el entrenamiento para familiarizarse con las instalaciones y el personal técnico”, informaron medios locales.

Lionel Messi training for the first time with PSG. pic.twitter.com/wo0mRlF00N

