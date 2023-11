Las protecciones 3-D Secure (3DS) reducen hasta 6 veces las tasas de fraude en los mercados regulados, según el informe más reciente de Datos Insights y Outseer

El 40 % de los directivos de las instituciones financieras norteamericanas en 2023 clasificaron el 3DS como más eficaz en la detección del fraude que otros controles del fraude con tarjeta no presente (Card Not Present, CNP), en comparación con el 15 % en 2021.





BEDFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–Outseer, líder en servidores de control de acceso (Access Control Servers, ACS) 3DS y soluciones de prevención del fraude en los pagos, anuncia que ya está disponible un nuevo estudio global realizado por Datos Insights centrado en el fraude de tarjetas no presentes (CNP) y el papel de 3-D Secure (3DS).

El estudio de investigación muestra que en los mercados regulados, como Europa y Australia, donde hasta el 50 % de las transacciones CNP están protegidas por 3DS, los índices de fraude son de tres a seis veces inferiores a los de todas las transacciones CNP.

«Cuando se utiliza de forma completa, 3DS ha demostrado tener un impacto increíble en la prevención del fraude al tiempo que optimiza la experiencia del cliente, y este informe confirma los sorprendentes resultados que perciben los emisores», comenta John Filby, consejero delegado de Outseer. «La solución Outseer 3DS ha demostrado que es un referente en el mercado a la hora de impulsar una reducción superior del fraude, con menores costos operativos, mayores ingresos por intercambio y las tasas de intervención más bajas del mercado, lo que ahorra a nuestros clientes decenas de millones de dólares cada año en comparación con otras soluciones alternativas».

«Los datos son evidentes: la invocación de 3DS tiene un impacto significativo en el rendimiento de CNP. En el Reino Unido, cuando se utiliza 3DS para proteger las transacciones CNP, la autorización de la tarjeta se eleva a un impresionante 90-96 % frente a una mera tasa de autorización del 70-75 % si no se utiliza 3DS», explica Julie Conroy, directora de Información de Datos Insights. «Junto con las tasas de fraude más bajas para las transacciones protegidas por 3DS, los emisores mejoran simultáneamente la experiencia del cliente, reducen las pérdidas por fraude y maximizan los ingresos».

Otras observaciones y recomendaciones:

Los datos de autenticación con 3DS son una valiosa aportación a los sistemas de autorización de tarjetas. La mayoría de las instituciones financieras de Norteamérica, Europa y Australia envían actualmente datos de autenticación 3DS a su plataforma de autorización contra fraudes o tienen previsto hacerlo en los próximos uno o dos años.

En los últimos tiempos, la percepción de las instituciones financieras sobre el 3DS en comparación con otros controles de fraude mejora de forma espectacular en Norteamérica. La encuesta de 2023 mostró que el 40 % de los encuestados calificaron el 3DS como «mejor que nuestros otros controles de fraude con CNP» en comparación con solo el 15 % de los encuestados en 2021. Además, el 70 % de los entrevistados de Norteamérica en 2023 calificaron el 3DS como bueno o mejor que otros controles para el fraude CNP en comparación con el 51 % en 2021.

Obtenga más información sobre los resultados del estudio y sobre cómo la plataforma 3DS ACS de Outseer puede ayudar a su organización a abordar el fraude con CNP descargando una copia del informe, «CNP Fraud and the Role of 3-D Secure: A Tale of Different Countries» o inscríbase en el seminario web del 29 de noviembre con Julie Conroy, directora de Información de Datos Insights, y Scott Olson, director de Marketing de Outseer.

Acerca del Estudio

En el informe de Datos Insights, patrocinado por Outseer, se encuestó a ejecutivos especializados en fraude de grandes instituciones financieras en el tercer trimestre de 2023 en Australia, Canadá, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos para conocer las tendencias asociadas al uso de 3-D Secure para proteger las transacciones con tarjeta no presente.

Acerca de Outseer

En Outseer, ayudamos a los clientes a liberar al mundo del fraude digital mediante soluciones que detienen el fraude, no a los clientes. Miles de instituciones financieras de todo el mundo utilizan nuestra plataforma de gestión del riesgo transaccional, la mejor del mercado, para proteger millones de cuentas de clientes y cientos de miles de millones de transacciones bancarias y de tarjetas no presentes al año. Apoyándose en una ciencia de datos de probada eficacia, incluidos nuestros datos de consorcio propios, nuestra plataforma de aprendizaje automático ofrece los mayores índices de detección de fraudes, los menores índices de falsos positivos y la menor intervención del cliente del sector.

Acerca de Datos Insights

Datos Insights es una empresa de asesoramiento que brinda información crítica sobre tecnología, normativa, estrategia y operaciones a cientos de bancos, aseguradoras, proveedores de pagos y empresas de inversión, así como a los proveedores de tecnología y servicios que los respaldan. Datos Insights está formada por antiguos altos ejecutivos de sectores tecnológicos, de estrategia y operaciones, así como por investigadores y consultores reputados. Nuestros expertos ofrecen al cliente asesoramiento práctico, aprovechando los profundos conocimientos adquiridos a través de nuestra amplia red de clientes y otros contactos en el sector.

