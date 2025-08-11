Las personas psicopáticas prefieren alimentos amargos, según estudio

Un reciente estudio realizado por psicólogos austriacos sugiere que las personas psicopáticas prefieren alimentos amargos, asociando características de la personalidad con las elecciones alimenticias diarias. Este hallazgo aporta una mirada novedosa sobre cómo nuestras inclinaciones psicológicas pueden manifestarse en gustos culinarios, especialmente hacia sabores como el café negro, la tónica o la endivia.

El equipo de la Universidad de Innsbruck aplicó cuestionarios de personalidad y pruebas de degustación a más de 950 participantes adultos. Los resultados arrojaron que quienes presentaban niveles más altos de rasgos psicopáticos caracterizados por falta de empatía y tendencia a manipular mostraban una clara preferencia por sabores amargos, incluso al margen de variables como la edad o el género.

La explicación, según los expertos, radica en que los sabores amargos suelen estar vinculados a señales de peligro en la naturaleza. Sin embargo, algunos individuos, especialmente aquellos con rasgos antisociales, experimentarían estos sabores de forma diferente, posiblemente asociándolos con sensaciones de dominio o control.Los autores del estudio resaltan que sus resultados no significan que disfrutar del chocolate puro o el café fuerte convierta a alguien en psicópata. Más bien, se trata de una correlación estadística, no de una causa directa. Otros factores culturales o biológicos también pueden influir en nuestras elecciones alimentarias.