Las nuevas soluciones de la cadena de suministro de vacunas de DeltaTrak cumplen con los tres perfiles de gestión de la temperatura necesarios para el almacenamiento, la manipulación y el transporte de las vacunas para la COVID-19

PLEASANTON, California–(BUSINESS WIRE)–DeltaTrak® anuncia soluciones personalizadas de monitoreo de temperatura de las vacunas, compatibles con los tres perfiles de temperatura requeridos para el transporte, el almacenamiento y la manipulación de las vacunas para la COVID-19. Esto incluye termómetros de alarma certificados, registradores de datos digitales (digital data loggers, DDL) y monitores en tiempo real (real-time monitors, RTL) para las vacunas almacenadas en refrigeradores, congeladores, congeladores de temperatura ultrabaja (ultra-low temperature, ULT) y embalajes térmicos. Estas soluciones se han diseñado específicamente para aliviar los desafíos de distribución de la cadena de frío en todo el mundo.

“Nuestras soluciones de monitoreo de vacunas cumplen una función clave para ayudar a asegurar la eficacia al apoyar el cumplimiento de las condiciones de temperatura requerida”, señaló Frederick Wu, presidente y director ejecutivo de DeltaTrak. “Para el éxito de las partes interesadas en la distribución de la vacuna para la COVID-19, es vital tener la visibilidad para rastrear la integridad de la temperatura a través de la red de suministro de la cadena de frío basada en la nube”.

Los monitores de vacunas tres en uno de DeltaTrak se pueden utilizar para todos los tipos de vacunas que requieran perfiles personalizados de gestión de la temperatura: AstraZeneca (2-8 °C), Moderna (-20 °C) y Pfizer (-70 °C). Los clientes pueden seleccionar productos con una variedad de certificaciones que se adapten mejor a sus necesidades o requisitos operativos, que incluyen los siguientes: certificación ISO 17025, certificación NIST, soluciones precalificadas por la OMS, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) y la Parte 11 de la norma 21 del Código de Regulaciones Federales (Code of Federal Regulations, CFR). Las opciones de monitores en tiempo real cargan datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana a la plataforma en la nube FlashTrak, lo que permite a las partes interesadas recibir alertas y compartir información en tiempo real, para identificar cualquier variación de temperatura durante la distribución, el almacenamiento y la distribución.

El panel de control de la cadena de suministro del RTL FlashTrak proporciona una visibilidad mejorada de sus datos para acceder a informes y compartirlos con otras partes, como hospitales, clínicas, farmacias, servicios de logística de terceros (third-party logistics, 3PL) o departamentos de salud. La plataforma también permite a los usuarios personalizar la configuración de seguridad de la carga, las alertas de temperatura, la ubicación y el estado de llegada y salida mediante el uso de la integración de la interfaz para la programación de aplicaciones (application programming interface, API) y geocerca. Los datos procesables en la nube brindan visibilidad para tomar decisiones inmediatas de la gestión de la cadena de frío para acciones correctivas para proteger nuestras vacunas para la COVID-19 que salvan vidas.

Las soluciones de monitoreo de vacunas tres en uno de DeltaTrak actualmente están disponibles para clientes estadounidenses e internacionales.

Acerca de DeltaTrak®

DeltaTrak® es un líder innovador de soluciones de integridad de cadena de frío, monitoreo ambiental y seguridad alimentaria. Comuníquese con DeltaTrak® por teléfono al 1-800-962-6776 o por correo electrónico a marketing@deltatrak.com. Se puede encontrar información adicional en www.deltatrak.com.

