Las naciones aliadas debatieron sobre el futuro de la financiación multilateral para la seguridad y la defensa

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--El Grupo de Desarrollo del Banco de Defensa, Seguridad y Resiliencia (DSRB, por sus siglas en inglés) coorganizó esta semana una conferencia internacional en la ciudad de Londres para analizar la creación de un nuevo banco multilateral diseñado para llevar la experiencia del mercado de capitales a la primera línea de la seguridad mundial.

El evento, celebrado en Mansion House y copatrocinado por el alcalde de Londres, contó con la asistencia de 72 participantes procedentes de 37 países de la OTAN, la UE y las naciones aliadas del Indo-Pacífico.

El “Día de la Información” del DSRB, celebrado en vísperas del evento “Defence and Security Equipment International (DSEI)”, contó también con la participación de otros 88 asistentes procedentes de una amplia gama de instituciones, entre ellas la Unión Europea, la OTAN, ocho bancos comerciales asociados, múltiples bancos centrales y de desarrollo, así como representantes de fondos globales, agencias de calificación, asociaciones industriales y grupos de expertos.

Notas para los editores:

El Grupo de Desarrollo del Banco DSR es una organización sin fines de lucro que trabaja para establecer un banco completo junto con los Estados nacionales y las instituciones.

El Banco DSR está diseñado para complementar los esfuerzos de financiación existentes. Ofrece capital específico para proyectos que puedan tener dificultades para obtener financiación tradicional o que requieran apoyo adicional de liquidez para proveedores de nivel profundo. Es otra herramienta para los Estados soberanos, que mantendrán el control total.

El Banco DSR está diseñado para proporcionar apoyo financiero tanto a gobiernos como a empresas. Los gobiernos pueden recibir directamente préstamos con calificación AAA, por ejemplo, para prefinanciar proyectos de defensa o participar en proyectos de adquisición multinacionales.

El Banco DSR proporcionará garantías a los bancos comerciales para reducir su riesgo, movilizando así fondos privados para inversiones relacionadas con la seguridad.

Con este enfoque, el banco pretende apoyar áreas financieras en las que las soluciones tradicionales plantean dificultades, por ejemplo, debido a la incertidumbre normativa, las preocupaciones en materia de ASG o la falta de solvencia percibida de los pequeños participantes del sector de la defensa.

