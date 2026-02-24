Las mujeres están quedando calvas y buscan ayuda 

Cada vez más mujeres buscan ayuda por caída de cabello, según lo reportan profesionales de la salud en clínicas y hospitales a nivel latinoamericano.

El fenómeno preocupa tanto a pacientes jóvenes como adultas, y muestra un claro incremento en las consultas especializadas por este motivo.

La caída del cabello, un tema tradicionalmente asociado a los hombres, ahora afecta significativamente a la población femenina, quienes buscan opciones y tratamientos para recuperar la salud capilar.

Investigadores y dermatólogos señalan que este aumento está relacionado tanto con factores genéticos como ambientales.

El estrés prolongado, malos hábitos alimenticios, el uso excesivo de planchas o productos químicos y, en algunos casos, la herencia, forman parte de las causas más frecuentes.

Además, las alteraciones hormonales, como el embarazo y la menopausia, también pueden desencadenar una pérdida capilar considerable.



Factores detrás del aumento de la caída del cabello en mujeres

Especialistas consultados destacan que la rutina diaria, combinada con el estrés laboral y cambios en el entorno, ha elevado el número de casos.

Las mujeres suelen buscar ayuda profesional ante la ansiedad y la disminución de la autoestima que provoca este problema. Diferenciar entre una caída estacional normal y una alopecia que requiere intervención médica es clave.

Si nota una caída excesiva o zonas sin cabello, se recomienda acudir a un dermatólogo para descartar condiciones como la alopecia androgenética.

Ante esta tendencia, existen tratamientos dermatológicos que van desde suplementos vitamínicos hasta terapias más avanzadas. También se aporta valor mejorar el autocuidado capilar con rutinas saludables, reduciendo el estrés y evitando agentes agresivos para el cabello.