Las muelas del juicio podrían convertirse en una nueva fuente para regenerar el cerebro, según científicos

Lo que hasta hace poco se consideraba simple desecho clínico podría tener un enorme valor médico. Investigadores han descubierto que las muelas del juicio contienen en su interior pulpa dental, una sustancia gelatinosa rica en células madre con un gran potencial terapéutico.

A diferencia de las células madre embrionarias, que generan debates éticos, o las células madre pluripotentes inducidas (iPSCs), que requieren manipulación compleja y conllevan riesgos, las células madre dentales son fáciles de obtener, seguras y éticamente aceptables. Su extracción es sencilla y no se han reportado efectos adversos como la formación de tumores, lo que las convierte en una prometedora alternativa para aplicaciones médicas.

Estas células poseen la capacidad de transformarse en diferentes tipos celulares, incluidas las neuronas, lo que abre la posibilidad de regenerar tejidos dañados del sistema nervioso central. En un contexto global de envejecimiento poblacional y aumento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, el Parkinson o los accidentes cerebrovasculares, su uso podría representar un avance clave para la medicina regenerativa.

Un equipo de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) logró recientemente un hito científico al desarrollar un protocolo que permitió que las células madre extraídas de muelas del juicio adquirieran las propiedades eléctricas propias de las neuronas. Por primera vez, estas células fueron capaces de generar potenciales de acción, las señales eléctricas necesarias para transmitir información en el cerebro.

Este logro demuestra no solo una transformación estructural, sino también funcional: las células no solo parecen neuronas, sino que actúan como tales. Además, mostraron la capacidad de comunicarse con otras células del sistema nervioso, lo que sugiere que podrían integrarse en los circuitos neuronales del cerebro.

Con este descubrimiento, las muelas del juicio dejan de ser consideradas un simple residuo dental para convertirse en una potencial fuente de salud, abriendo el camino a futuras terapias neuronales personalizadas a partir de nuestras propias células.