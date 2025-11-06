Las Fiestas en T-Mobile liberadas para todos: 4 líneas y 4 iPhone 17 por $100/mes. Sin intercambio requerido

T-Mobile potencia una de sus ofertas más populares, que ahora no requiere intercambio, justo a tiempo para las Fiestas y con aún más formas de ahorrar

BELLEVUE, Wash.--(BUSINESS WIRE)--Ya no hay que esperar el Black Friday, T-Mobile (NASDAQ: TMUS) trae la mejor oferta de la temporada. A partir de hoy, los clientes de servicio móvil que se cambien a T-Mobile podrán obtener cuatro líneas por solo $25 por línea al mes y cuatro iPhone 17 por cuenta nuestra, ¡sin intercambio requerido! Es decir que cuatro miembros de una familia que cambien sus líneas a El Un-carrier en estas Fiestas podrán obtener cuatro líneas con Essentials por $100/mes con AutoPago (más impuestos y cargos), mantener sus teléfonos existentes y llevarse cuatro iPhone 17 totalmente nuevos por cuenta nuestra, todo en la Mejor Red Móvil del país. Además, no requiere intercambio. Los clientes no tendrán que tomarse la molestia de intercambiar sus teléfonos, y hacer un upgrade para toda la familia será más fácil que nunca.





Las Fiestas son de color Magenta con T-Mobile

Cambiarte a El Un-carrier no significa solamente ofertas fabulosas en smartphones nuevos con la Mejor Red Móvil del país. También significa tener Magenta Status desde el primer día. Es como ser miembro de un club cuyo único requisito es elegir a El Un-carrier y que te brinda acceso a beneficios líderes en la industria, ventajas únicas y hasta un 20% de ahorro en comparación con las otras grandes compañías, con beneficios incluidos que ellas no te dan. Es el regalo más fácil de la temporada que disfrutarás todo el año.

Estas son otras ofertas de Apple para clientes nuevos y existentes:

Todas estas ofertas de dispositivos están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos.

La última línea de productos de Apple hace que regalar sea fácil esta temporada con T-Mobile. Desde la serie iPhone 17 y iPhone Air con mejoras increíbles de la cámara y potente desempeño hasta iPad (A16) diseñado para la diversión y la creatividad de la familia, y Apple Watch SE 3 que te mantiene conectado y en forma, toda la temporada. Hay regalos perfectos para todos en tu lista.

T-Mobile para Empresas

Estas Fiestas, los clientes de T-Mobile para Empresas reciben excelentes ofertas en dispositivos y los mejores planes comerciales con ventajas premium. SuperMobile es el primer y único plan para negocios que combina rendimiento inteligente, seguridad integrada y cobertura satelital sin interrupciones. Incluye beneficios creados para empresas, como beneficios para viajes líderes en la industria, datos premium ilimitados y 300 GB de datos para hotspot móvil, todo con precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos. Y desde hoy, los clientes comerciales pueden aprovechar:

iPhone 17 Pro por cuenta nuestra (o hasta $1100 de descuento en cualquier modelo de iPhone 17) —sin intercambio requerido— al transferir una línea a T-Mobile en SuperMobile, o al intercambiar un dispositivo elegible y agregar una línea en ProMobile o SuperMobile.

agregar una línea en ProMobile o SuperMobile. iPad (A16) por $199 al agregar una línea para tablet en un plan elegible.

Apple Watch SE 3 por $99 al agregar una línea para reloj, O $300 de descuento en cualquier Apple Watch si te llevas otro Apple Watch.

Todos las ofertas en dispositivos están disponibles vía 24 créditos en la factura mensual más impuestos (y $300/línea vía 20 créditos en la factura mensual si te cambias a SuperMobile y obtienes el iPhone 17 Pro por cuenta nuestra).

Metro by T-Mobile

Disfruta de planes económicos con precio garantizado por 5 años en llamadas, textos y datos, sin contratos ni verificación de crédito, todo en la red 5G de T-Mobile líder en la industria. Los clientes de Metro pueden aprovechar estas ofertas para las Fiestas, disponibles en línea o en tiendas:

iPhone 16e por cuenta nuestra con tarjeta virtual de prepago Mastercard luego del tercer pago mensual al traer tu número a Metro e inscribirte en un plan elegible (a partir del 13 de noviembre).

BYOD por $25 (quédate con tu teléfono favorito).¿Ya tienes un teléfono que te encanta? Tráelo y obtén datos 5G sin límites por solo $25/mes con AutoPago ($30 el primer mes). Sin cargos de activación ni engaños, y tu tarifa se mantiene igual por cinco años.

Y, a partir de hoy, Metro by T-Mobile presenta Metro Protection. Este nuevo programa de cobertura que prioriza a los clientes está diseñado para ofrecer más flexibilidad, seguridad y tranquilidad, sobre todo durante las Fiestas, cuando mantenerse conectado es más importante. Obtienes protección contra caídas, pérdida y robo, con seguridad digital, protección de identidad y reparación de pantalla el mismo día (cuando y donde esté disponible), todo por un solo precio mensual bajo, con gastos menores bajos o sin.

Consulta todas las ofertas de temporada de T-Mobile en es.t-mobile.com/offers o directamente en la app T-Life. Y descubre aún más regalos increíbles en la Guía de regalos para las Fiestas 2025, el lugar de referencia para los mejores regalos de tecnología en esta temporada.

Para ver ofertas de T-Mobile para Empresas, visita t-mobile.com/business/offers/business-deals-hub. Los clientes de Metro pueden consultar las últimas ofertas en hola.metrobyt-mobile.com/deals.

Sigue las últimas novedades de la compañía en la sala de prensa de T-Mobile en X e Instagram.

La Mejor Red: según el análisis de Ookla de los datos de Speedtest Intelligence® para el sem. 1 de 2025. Las marcas comerciales de Ookla se usan bajo licencia y se reproducen con permiso. 20% de ahorro vs. planes similares de AT&T y Verizon más los costos de beneficios opcionales; las funciones del plan y los impuestos y cargos varían. Los ahorros con 3 o más líneas incluyen una 3.a línea gratis vía créditos en la factura mensual; los créditos se suspenderán si cancelas alguna línea. Requiere calificación crediticia.

Ofertas de T-Mobile: por tiempo limitado; sujeto a cambio. La línea con promoción deberá estar activa y al corriente para poder recibir los créditos; el proceso podría demorar 2 ciclos de facturación. Podría no ser combinable con algunas ofertas o descuentos. Para clientes con buena calificación crediticia. Más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. Sujeto a términos y condiciones de intercambio. Ofertas de iPhone: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 Pro 256 GB: $1,099.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas el dispositivo antes. Podría requerir calificación crediticia, transferencia (solo AT&T, Verizon, Claro, UScellular, Xfinity, Spectrum y Liberty PR), servicio (p. ej., plan de $100 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) e intercambio (p. ej., iPhone 13 Pro); ve todos los detalles de las promociones en la app T-Life. Máx. 4/cuenta. Ofertas de iPad/Watch: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPad A16 128 GB $499.99). Los créditos en la factura se terminarán si pagas antes. Requiere calificación crediticia y nueva línea para tablet ($60/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o reloj ($15/mes con AutoPago; más impuestos y cargos); ve todos los detalles de las promociones en la app T-Life.

Ofertas TFB: Precio Garantizado: sujeto a exclusiones, como impuestos y cargos. Garantiza un precio mensual para las llamadas, los textos y los datos 5G en la red para cuentas activadas en un plan Experience. Ve exclusiones y más detalles en T-Mobile.com. SuperMobile: Threat Protect: requiere dispositivo compatible, descarga de la app y suscripción (incluida en los planes). Segmento de red: funciones disponibles en nuestra red autónoma 5G; no disponibles con roaming, por satélite o al usar la capacidad de enlace. Las funciones de segmento de red (priorización de datos y optimización de latencia) están disponibles en áreas con cobertura de red 5G de ultracapacidad con un teléfono compatible y configuración de 5G autónoma. Cobertura no disponible en ciertas áreas. T-Satellite: mensajes de texto y ciertas apps optimizadas para satélite disponibles con dispositivos compatibles en la mayoría de las zonas al aire libre donde se pueda ver el cielo. Es posible que los servicios satelitales, incluido el 911, puedan demorarse, sean limitados o no estén disponibles. Dispositivos: por tiempo limitado; sujeto a cambio. Para clientes con buena calificación crediticia; más impuestos y cargo de $35 por conexión del dispositivo. El impuesto sobre el precio, antes de los créditos, se paga al momento de la compra. Requiere calificación crediticia y cuenta comercial. iPhone 17 Pro: contáctanos antes de cancelar toda la cuenta para seguir con los créditos restantes en la factura, o los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (p. ej., iPhone 17 Pro 256 GB: $829.99 al cambiarte o $1,099.99 con intercambio). Requiere agregar una línea en un plan elegible ($80 o más/mes con intercambio o $95 o más/mes al cambiarte, con AutoPago; más impuestos y cargos) y transferencia o intercambio elegible (p. ej., iPhone 16 Pro Max: $1100). Al cambiarte, también recibes $300/línea vía 20 créditos en la factura mensual. iPad/Apple Watch: si cancelas toda la cuenta antes de recibir 24 créditos en la factura, los créditos se suspenderán y deberás pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido (iPad A16 128 GB: $499.99). Requiere nueva línea para tablet ($60 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos) o reloj ($15 o más/mes con AutoPago; más impuestos y cargos).

Ofertas de Metro

iPhone 16e por cuenta nuestra: requiere un plan de $50/mes con AutoPago ($55 sin AutoPago) como mínimo. No disponible si fuiste cliente de T-Mobile o Metro en los últimos 180 días. Plan Conserva tu teléfono por $25: si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. Garantía de precio de Metro: sujeto a exclusiones. Garantiza un plan de tarifas mensual para llamadas, textos y datos 5G en la red para clientes que activen un plan elegible. Detalles en Hola.MetrobyT-Mobile.com.

Acerca de T-Mobile US, Inc.

Como El Un-carrier superpoderoso, T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) cuenta con el poder de la premiada red 5G que conecta más personas en más lugares que nunca. Con la propuesta de una calidad excepcional de T-Mobile que reúne la mejor red, calidad al alcance de todos y las mejores experiencias, El Un-carrier redefine la conectividad y estimula la competencia mientras desata la nueva ola de innovación en servicio móvil y más allá. Con su sede principal en Bellevue, Washington, T-Mobile presta servicios a través de sus subsidiarias y opera sus marcas emblemáticas, T-Mobile, Metro by T-Mobile y Mint Mobile. Para más información, visita https://www.t-mobile.com.

