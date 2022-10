Las empresas de suministro de agua marcan el ritmo en la carrera por reducir las emisiones de carbono

Las principales empresas de servicios públicos muestran cómo el sector del agua podría convertirse en uno de los más rápidos en descarbonizarse utilizando las tecnologías existentes a bajo coste

Una empresa de suministro de agua de tamaño medio podría reducir las emisiones en la misma proporción que 150 vuelos transatlánticos al año.

Más de 80 empresas de suministro de agua y de gestión de aguas residuales de todo el mundo se han fijado objetivos de neutralidad climática y cero emisiones.1 Estas empresas están liderando la descarbonización del sector del agua con estrategias que optimizan las operaciones y reducen las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Un nuevo informe de la empresa global de tecnología del agua Xylem (NYSE: XYL), Net Zero: The Race We All Win, muestra cómo los gestores del agua están reduciendo sus emisiones y haciendo que las infraestructuras sean más resistentes al cambio climático.





“Tenemos la oportunidad de ayudar al sector del agua a ser el más rápido en reducir su huella de carbono. Las empresas de servicios públicos, que ya están en la primera línea en cuanto a los efectos del cambio climático y del envejecimiento de las infraestructuras, y los entusiastas funcionarios públicos, son la clave”, ha comentado Patrick Decker, presidente y CEO de Xylem. “Este documento y esta actuación muestran cómo los principales gestores de servicios de agua están logrando un progreso real hacia los objetivos de cero emisiones. Y estos ejemplos muestran la manera rápida y asequible en la que lo están haciendo, al tiempo que optimizan sus operaciones generales. La tecnología existe para afrontar estos retos, y el momento de marcar la diferencia es ahora”, añade.

Las infraestructuras hidráulicas representan aproximadamente el 2 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo mismo que el sector marítimo mundial. El informe Net Zero: The Race We All Win, que está disponible para su descarga, destaca los enfoques pragmáticos y las tecnologías probadas que pueden reducir las emisiones de los servicios de agua a cero neto. Los métodos utilizados por los servicios públicos que marcan el ritmo son los siguientes:

Crear una estrategia inteligente de cero emisiones netas: objetivos realistas y cuantificables de reducción de emisiones

Optimizar la energía y los recursos en toda la red: estrategias de coste neutro para reducir las emisiones y garantizar la estabilidad del proceso.

Integrar los objetivos de balance cero en la planificación de capital: criterios de balance cero que se integren en los procesos existentes y en la toma de decisiones cotidiana.

Pasar del tratamiento a la recuperación de recursos: las aguas residuales pasan de ser un subproducto que hay que gestionar a ser un recurso.

Entre las historias de éxito destacadas en el informe está la de la ciudad de South Bend (Indiana). La ciudad utilizó la tecnología para reducir el volumen de desbordamiento del alcantarillado combinado en más de un 70 %. De esta forma, se evitó la construcción innecesaria de nuevas infraestructuras grises y eliminó el carbono incrustado asociado. La ciudad mejoró el rendimiento del sistema y la utilización de la capacidad, y obtuvo beneficios medioambientales 10 a 15 años antes de lo previsto.

“Aunque el dato principal de nuestro trabajo es que la ciudad ha ahorrado aproximadamente 500 millones de dólares en capital circulante, no hay que pasar por alto el impacto en nuestra huella de carbono. Al evitar un gran proyecto de construcción y prolongar la vida útil de nuestras infraestructuras gracias a la tecnología inteligente, hemos conseguido un gran impacto en la reducción de nuestra huella de carbono”, destaca Kieran Fahey, director del Plan de control a largo plazo del Departamento de Obras Públicas de la ciudad de South Bend.

En otro ejemplo, EWE WASSER GmbH (EWE) de Cuxhaven, una de las mayores empresas de gestión de aguas residuales de Alemania, redujo el uso de energía en un 30 % en parte de sus operaciones. Su planta tiene capacidad para tratar las aguas residuales de 400 000 personas, y las reducciones ahorraron 1,1 millones de kWh al año, energía suficiente para abastecer a 275 hogares durante un año, al tiempo que garantizaban una alta calidad del agua.

Los ejecutivos de Xylem liderarán las conversaciones sobre descarbonización en WEFTEC 2022 y en el Día Europeo de la Eficiencia Energética esta semana, y en el congreso sobre cambio climático COP27 en Egipto el próximo mes.

Xylem fue elegido “Net Zero Carbon Champion” en los Global Water Awards de 2022. Este premio reconoció el trabajo de la compañía para acelerar la descarbonización del sector del agua y su compromiso de asociarse con empresas de servicios públicos, negocios y gestores del agua de todo el mundo para ayudar a reducir su huella de carbono. También reconoció los compromisos de la empresa en materia de sostenibilidad: en los últimos dos años ya ha reducido la huella de CO2 de sus clientes de gestión del agua en más de 1 millón de toneladas métricas.

