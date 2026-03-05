Las dolorosas imágenes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán 

Redacción y AP.- La guerra de EEUU e Israel contra Irán ha dejado imágenes dolorosas, que solo reflejan una parte del conflicto.
Las consecuencias de los ataques se verán a corto plazo, no solo en la región, sino a nivel mundial por la subida del precio del petróleo, lo cual afectará a los sectores más vulnerables.
Mientras EEUU e Irán se mofan de Irán por la destrucción de un buque de guerra, la nación islámica asegura que no se rendirá.
La guerra ha escalado cada día, afectando a 14 países más en Oriente Medio y otras regiones.
El jueves, Azerbaiyán acusó a Irán de atacarlo con drones, aunque Teherán lo negó.
Un día antes, Estados Unidos dijo que hundió una fragata iraní en las aguas frente a Sri Lanka.
Mientras tanto, Israel emitió una advertencia de evacuación masiva para todos los suburbios del sur de Beirut a medida que se intensificaban los combates con miembros de Hezbollah, aliado de Irán en Líbano.
Los líderes israelíes y estadounidenses también han sugerido que derrocar al gobierno era un objetivo, y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, fue abatido el sábado, al inicio de la guerra.
Pero las metas exactas y sus plazos han cambiado repetidamente, y parece cada vez más que el conflicto tendrá una duración indefinida.
Los ataques de Irán han tenido como objetivo a sus vecinos árabes, han interrumpido el suministro de petróleo y han complicado los viajes aéreos globales.