Las dolorosas imágenes de la guerra de EEUU e Israel contra Irán 

Las consecuencias de los ataques se verán a corto plazo, no solo en la región, sino a nivel mundial por la subida del precio del petróleo, lo cual afectará a los sectores más vulnerables. 

Irán Una humareda se eleva tras un ataque aéreo israelí en Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, cerca del aeropuerto internacional Rafik Hariri en Líbano, el miércoles 4 de marzo de 2026. (AP Foto/Bilal Hussein)
  • Jacqueline Alvarenga | 05-03-2026.11:44 am.
Redacción y AP.- La guerra de EEUU e Israel contra Irán ha dejado imágenes dolorosas, que solo reflejan una parte del conflicto.
Mientras EEUU e Irán se mofan de Irán por la destrucción de un buque de guerra, la nación islámica asegura que no se rendirá.
La guerra ha escalado cada día, afectando a 14 países más en Oriente Medio y otras regiones.
El jueves, Azerbaiyán acusó a Irán de atacarlo con drones, aunque Teherán lo negó. 
Un día antes, Estados Unidos dijo que hundió una fragata iraní en las aguas frente a Sri Lanka.
Mientras tanto, Israel emitió una advertencia de evacuación masiva para todos los suburbios del sur de Beirut a medida que se intensificaban los combates con miembros de Hezbollah, aliado de Irán en Líbano.

Los líderes israelíes y estadounidenses también han sugerido que derrocar al gobierno era un objetivo, y el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, fue abatido el sábado, al inicio de la guerra.

Pero las metas exactas y sus plazos han cambiado repetidamente, y parece cada vez más que el conflicto tendrá una duración indefinida.

Los ataques de Irán han tenido como objetivo a sus vecinos árabes, han interrumpido el suministro de petróleo y han complicado los viajes aéreos globales.

Humo sobre Dahiyeh, un suburbio al sur de Beirut, tras ataques aéreos israelíes, en Líbano, el martes 3 de marzo de 2026. (AP Foto/Hussein Malla)
Fuerzas de seguridad israelíes inspeccionan los daños causados en una carretera por un misil lanzado desde Irán, en Jerusalén, el 1 de marzo de 2026.(AP Foto/Mahmoud Illean)
Dolientes dan sepultura a los cadáveres de Sarah Elimelech y su hija Ronit, envueltos en banderas de Israel, un día después de su fallecimiento a causa de un ataque con un misil iraní, en Beit Shemesh, el 2 de marzo de 2026. (AP Foto/Ohad Zwigenberg)
