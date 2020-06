“Las chicas mexicanas no van a Harvard”: le dijeron, y probo lo contrario

Gloria Montiel, se ha convertido en la primera estudiante indocumentada en graduarse de un posgrado en educación de la reconocida Universidad de Harvard y alcanzar un doctorado en educación en la Universidad de Claremont. Montiel como miles de jóvenes, dreamers, celebraron el fallo de la Corte Suprema a favor de DACA.

“Llegué con mi familia a Santa Ana, California, cuando tenía 8 años”, dijo Gloria, asegurando que a su corta edad reconoció que su familia era indocumentada, sin embargo, al corto tiempo de estar en territorio norteamericano entendió que su situación migratoria le impediría continuar con su deseo de culminar con sus estudios universitarios.

Montiel siempre fue destacada por su excelencia académica, y cuando llegó a los Estados Unidos continúo sobresaliendo en sus clases, tiempo después, aquella mente brillante se interesó al escuchar por primera vez en sexto grado la existencia de La Universidad de Harvard, desde ese entonces se esforzó por ser la primera de su clase con el objetivo de alcanzar su sueño y conseguir estudiar en la prestigiosa universidad.

“Las chicas mexicanas no van a Harvard”, fueron las palabras de una amiga de Gloria cuando aún estaba en la escuela preparatoria de Santa Ana. Montiel confiesa que cuando escuchó estas palabras lloró, pero que fueron el detonante para que tomara la decisión de convertirse en la primera mexicana, inmigrante en ingresar a Harvard.

Sus sueños y futuro estuvieron en riesgo de perderse debido a la condición migratoria en la que se encontraba, ser indocumentada al momento de graduarse de la secundaria le impediría continuar sus estudios universitarios, aunque Gloria tuviera todos los méritos y habilidades para llegar a Harvard, sus padres no tenían los recursos para poder pagar por su educación.

“Mis papás trabajaban en un restaurante y su salario no daba para pagar el monto de un año en la universidad”, aseguró Gloria. Confesando que su padre en algún momento la llevó a una reunión de la universidad de Cambridge, Massachusetts, sin embargo, su padre con una voz llena de impotencia le dijo: “Mija…pues esto no te lo puedo dar, esto es algo que no está en nuestras manos”.

Gracias al apoyo de sus familiares, dedicación a sus tareas, excelentes calificaciones a lo largo de su educación y al DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), programa implementado bajo la administración de Obama, con el objetivo de proteger a los inmigrantes. Gloria logró aplicar a la protección de soñadores y a una beca que brindó una ayuda financiera de Harvard. Fue en ese momento donde Gloria vio reflejado todo el esfuerzo y determinación convertido en un sueño que se volvió realidad.

Gloria decidió que su carrera sería en educación, ya que con esto podría ayudar a muchos jóvenes que como ella buscan salir adelante.

Montiel obtuvo una licenciatura en literatura estadounidense, una maestría en aprendizaje y enseñanza y una credencial docente. Fue la primera estudiante indocumentada en graduarse de la Escuela de Educación en Ivy League institution’s de Harvard en 2011.