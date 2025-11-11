NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--









Las celebraciones navideñas de Empire State Building incluyen los siguientes eventos: Muestras por el 100.º aniversario de las Radio City Rockettes, visitas de Santa Claus, decoraciones navideñas, proyecciones de películas, tiendas físicas temporales, shows de luces y mucho más

En el día de hoy, Empire State Building (ESB) anunció sus planes de celebración navideña, que incluyen decoraciones navideñas, proyecciones de películas clásicas. tiendas físicas temporales locales, iluminación festiva de la torre y un espectáculo navideño con las Radio City Rockettes para celebrar el momento más fantástico del año en la atracción número uno de la ciudad de Nueva York.

“ No hay mejor lugar para celebrar la Navidad en la ciudad de Nueva York que el observatorio del Empire State Building”, afirmó Dan Rogoski, gerente general del observatorio del Empire State Building. “ Este año, los neoyorquinos y los turistas disfrutarán de lo mejor de la temporada navideña en nuestro icónico espacio, en el marco de la celebración de los 100 años de las Radio City Rockettes.”

Un ambiente engalanado

Desde la planta baja hasta sus plataformas de observación de fama mundial, Empire State Building está cubierto de decoraciones navideñas con luces brillantes, guirnaldas, moños, oropel, arreglos florales, enormes árboles de Navidad, una menorá gigante y muestras oficiales para celebrar el 100.º aniversario de las Radio City Rockettes.

Los inquilinos y los visitantes que pasen por el Fifth Avenue Lobby de lunes a viernes durante el mes de diciembre escucharán canciones navideñas interpretadas por pianistas profesionales.

100 años de las Rockettes

En esta temporada navideña, los clientes pueden comprar una entrada combo oficial al observatorio del Empire State Building que incluye acceso al museo inmersivo del edificio, los observatorios de los pisos 86 y 102 , un cupón para obtener un descuento del 15 % para la tienda de regalos del Empire State Building, y una entrada para algunas presentaciones del afamado show “ Christmas Spectacular Starring the Radio City Rockettes”.

En el observatorio del piso 80 , los invitados pueden zambullirse en el mundo de las Rockettes con fotos históricas, trajes y decorados del show “Christmas Spectacular”. Al llegar a la plataforma de observación del piso 86 , los invitados pueden posar en el espacio para fotos aniversario de las Rockettes, que incluye un arco superior cubierto de lazos, ornamentos y guirnaldas que rodea a tres enormes soldados de madera. Los invitados finalizarán su visita al observatorio en el espacio Fifth Avenue Lobby del edificio, con sus icónicas ventanas que ilustran escenas clásicas y trajes coloridos del show “Christmas Spectacular”.

Las Rockettes visitaron el edificio para prender el interruptor en la ceremonia de iluminación de la torre y develar la decoración navideña del Empire State Building.

Películas navideñas

Los fanáticos pueden comprar entradas para mirar películas navideñas clásicas en el piso 80 , entre ellas:

“ Home Alone 2: Lost in New York”, el 5 y el 13 de diciembre a las 5 p. m.

“Elf”, el 18 de diciembre a las 5 p. m. y el 20 de diciembre a las 6:30 p. m.

Las entradas para estas películas navideñas incluirán refrigerios y bebidas temáticos, además de habilitar el acceso completo a las plataformas de observación y el museo del Empire State Building del segundo piso.

Santa Claus llegó a la ciudad

Los días. 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20 y 21 de diciembre, el mismísimo Santa Claus recogerá listas de deseos y posará para fotos con los invitados al observatorio en su espacio exclusivo del piso 80 del edificio. Hay más información sobre las visitas de Santa Claus en línea.

Algo dulce

La pastelería local Doughnuttery se instalará en el observatorio del piso 86 el día 21 de noviembre para ofrecer manjares temáticos navideños todos los días de 9 a. m. a 11 p. m.

El cielo iluminado

Las icónicas luces de la torre del Empire State Building brillarán durante toda la temporada navideña, con iluminaciones exclusivas para el Día de Acción de Gracias, Janucá, Navidad y la víspera de Año Nuevo. El edificio también estrenará su show anual Holiday Music-to-Light Spectacular. Envíe un mensaje de texto con la palabra CONNECT al 274-16 para recibir información en tiempo real sobre la iluminación de la torre del Empire State Building.

La experiencia del observatorio del Empire State Building, famosa en todo el mundo, se sometió a un rediseño de 165 millones de dólares que sumó un nuevo museo interactivo con nueve galerías, uniformes de anfitriones personalizados y un nuevo observatorio en el piso 102 con las mejores vistas de la ciudad de Nueva York. La icónica experiencia del observatorio fue votada como la atracción número uno de la ciudad de Nueva York en los premios 2025 Travelers’ Choice Awards: Best of the Best Things to Do de Tripadvisor por cuarto año consecutivo.

Pueden descargarse imágenes en alta resolución aquí.



Hay más información sobre las navidades en el Empire State Building en línea.

