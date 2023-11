Lanzan “Now and Then”, la “última” canción de los Beatles

“Now and Then” es el nombre de la canción que se lanzará este jueves con la voz del fallecido cantautor de los Beatles, John Lennon.

La noticia ha generado expectativa a nivel mundial, por tratarse de uno de los grupos musicales icónicos de la historia de la música.

El tema musical “Now and Then” cuento con el sonido de cada miembro del grupo de rock, y el video musical se presentará hasta el viernes.

Parte de la canción, con la voz de John Lennon, dice: “Sé que es verdad. Todo es por ti. Y si lo logro, será gracias a ti”.

La letra marca un momento de nostalgia para los miles de seguidores de la agrupación británica.

Sobre el proceso de “Now and Then” se detalló que fue grabada en la casa del cantante en la ciudad de Nueva York en 1970.

El demo de la canción se entregó hasta en 1994, cuando la esposa de Lenon presentó a la banda el demo con un cortometraje que mostraba la realización de la canción, dando un agregado al nuevo tema que promete ser un éxito.

John Lenon falleció en 1980 tras recibir un disparo afuera de su edificio de apartamentos. El prometedor cantante solo tenía 40 años.

La canción formaría parte de los grandes éxitos de la agrupación; entre estos “Hey Jude”, “Come Together”, “Let It Be”, “Help” y “Ayer.”