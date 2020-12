Lanzan ácido a una joven en plena vía pública, su novio fue el que planeó el ataque

Colombia.- Una joven quedó con las secuelas de por vida luego que su novio ideara un malévolo plan de lanzarle ácido en plena vía pública para desfigurarle su rostro y que lo ejecutara a la perfección con ayuda de dos mujeres.

El aterrador caso se registró en Bogotá, cuando el hombre ordenó a su hermana y a una amiga interceptar a su novia y lanzarle el químico con el objetivo de desfigurarla.

Fue el propio agresor que confesó a los familiares de su pareja el plan de atacarla lanzándole ácido horas antes de suicidarse, confirmando las sospechas de los detectives sobre el origen del ataque.

Según relatos, la víctima iba con quien era su novio en una motocicleta y se detuvieron frente a la estación de Trasmilenio General Santander con el pretexto de que debía contestar una llamada.

‘Después de parquear, el hombre se bajó de la moto y se alejó un par de metros’, permitiendo que su hermana y una amiga atacaran a su pareja con el ácido y luego darse a la fuga.

La joven denunció el caso ante las autoridades sin sospechar que se trataba de su mismo novio que había ideado el lanzamiento del químico para desfigurarla y causarle un daño de por vida.

Según el informe policial, los detectives ya sospechaban del sujeto por varios episodios de celos, agresiones verbales, agresiones psicológicas y porque tenía antecedentes de problemas mentales en su carpeta clínica.

Las investigaciones tomaron fuerza cuando el hombre les confesó a la familia de la novia que él había ideado el plan de lanzar el ácido y que su hermana y una amiga lo habían ejecutado a la perfección.

“Gracias a un trabajo en tiempo récord de la Sijín de la Policía de Bogotá, se logra recaudar más de 80 horas de video que nos permitió analizar todas las actividades que se adelantaron antes, durante y después de los hechos”, detallaron autoridades sobre el ataque con ácido.

La víctima ha solicitado todo el peso de la ley para las dos mujeres que ejecutaron el plan que le dejó secuelas de por vida.

“Solamente espero que esto no le suceda a nadie más, pues es difícil. Me ocasionaron daños físicos y emocionales. Gracias a Dios cuento con el apoyo de mi familia y de las personas cercanas. Quiero que esto sirva de ejemplo para que las mujeres hablen y no se queden calladas”, dijo la víctima.